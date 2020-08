Pierre-Jean Chalençon se fâche avec Caroline Margeridon et la “dézingue violemment”

Pierre-Jean Chalençon se retrouve encore dans une polémique. En effet, cela commence malheureusement à devenir une habitude pour l’ancien acheteur d’Affaire Conclue. Mais, fait plus rare, il va cette fois-ci se fâcher avec une personne proche de lui. Il s’agit de son amie Caroline Margeridon, elle aussi acheteuse dans Affaire Conclue. Les fans de Pierre-Jean Chalençon le soutiennent dans cette affaire mais beaucoup ne comprennent pas comment et pourquoi les choses ont autant dégénéré.

Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon s’écharpent sur les réseaux sociaux et par médias interposés

Comme presque toutes les polémiques, de Pierre-Jean Chalençon ou d’autres célébrités, tout commence sur Twitter. En effet, vous n’êtes sûrement pas passés à côté de la dispute entre Pierre-Jean Chalençon et Line Renaud notamment. Là aussi, tout c’était déroulé sur le réseaux social de l’oiseau bleu. Celle qui nous intéresse dans cet article est une dispute entre deux acheteurs d’Affaire Conclue. En effet, il était connu que les équipes du plateau de Sophie Davant s’entendaient merveilleusement bien. Ce fut donc un choc d’apprendre pour le public de France 2 que Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon ne s’entendaient plus.

Pourtant, tout ceci ne serai qu’un triste malentendu. Mais ils auraient tous les deux dit des choses qui vexent profondément l’autre. Au point qu’il est à présent difficile d’imaginer qu’ils puissent se réconcilier. L’incompréhension est telle que les deux amis sont maintenant fâchés et les fans d’Affaire Conclue déplorent évidement cette situation. Chacun des fans choisira son camp entre celui qui a quitté l’émission à la suite d’une autre polémique, et celle qui continue à participer à Affaire Conclue en tant qu’acheteuse.

Des polémiques à la chaîne pour le spécialiste de Napoléon

En effet, si Pierre-Jean Chalençon ne fait plus partie du casting c’est qu’il affichait fièrement sa participation à la soirée d’anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Il postait en effet une photo de lui en compagnie de l’humoriste controversé Dieudonné. Suite à l’ampleur de la polémique qui suivait, France 2 et l’acheteur ont décidé qu’il était temps qu’il quitte l’émission. Pierre-Jean Calençon tentait de masquer sa déception mais il pouvait se consoler en se disant qu’il pourrait plus rapidement se pencher sur d’autres projets.

Et l’un d’eux était censé voir le jour avec son amie Caroline Margeridon. A priori, ce dernier projet ne verra donc jamais le jour. Car Caroline Margeridon et lui sont aujourd’hui dans une situation qui semble irréversible.

Pierre-Jean Chalençon fait encore une fois preuve de maladresse

Tout commence donc lorsque Pierre-Jean Chalençon répond à une question d’un de ses abonnés. Il est interrogé sur ses relations avec ses anciens collègues d’Affaire Conclue. Sans viser, ni citer personne de façon explicite, Pierre-Jean Chalençon casse alors du sucre sur le dos des personnes qui se disaient ses amis. Car ils sont nombreux à avoir similé une amitié pour ensuite lui tourner le dos pendant que les critiques pleuvaient sur lui. En effet, Pierre-Jean Chalençon profite de l’occasion pour faire le ménage dans ses relations. Il va employer des termes durs pour qualifier ces personnes qui l’ont laissé tomber. Il parlera notamment de “cafards”. D’après ces dires, loin de lui l’idée de viser Caroline Margeridon avec de tels propos. Mais l’acheteuse d’Affaire Conclue ne l’entendra pas de cette oreille.

Plusieurs personnes de son entourage vont rapporter à Caroline Margeridon des propos de Pierre-Jean Chalençon. Déformation ou cachoterie, il aurait affublé son amie de qualificatifs insultants et dégradants. Sans attendre, elle se défendait alors en expliquant les raisons qui l’ont conduites à prendre ses distances avec le spécialiste de Napoléon. D’après elle, il enrage parce qu’il ne se fait pas invité à passer des vacances avec elle et son compagnon. En effet, pour répondre aux propos insultants de Pierre-Jean Chalençon, Caroline Margeridon va confesser que con compagnon reçoit des tonnes de messages de son ancien ami. Et la majorité des messages concernerait le fait de se faire inviter chez eux. Sous l’affluence et le nombre des messages, nombreux seraient restés sans réponse.

Caroline Margeridon ne se laisse pas faire

Et suite à la réponse de Caroline Margeridon, Pierre-Jean Chalençon se serait évidemment vexé. Tous les deux contrariés, ils ne seront pas tout de suite prêts à se réconcilier. Pourtant, ils semblent tous les deux tant affecter des déclarations de l’autre que cela prouve qu’ils tiennent tout de même l’un à l’autre.

étonné par le message de Caroline ..je pense que la chaleur de l été lui a fait tourné la tête …. je ne parlais pas d’elle mais de mon enfournage ..quand à ses insinuations concernant son ami .. c’est totalement absurde !!! C’est choquant !!!bien triste 😔… — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) August 11, 2020

Pour l’ancien acheteur d’Affaire Conclue, cette histoire est allée beaucoup trop loin et beaucoup trop vite. Cependant, il n’est plus apte à présenter ses excuses à son amie maintenant qu’il se sent trahit et vexé. Pire encore, il n’hésitera pas à rajouter de l’huile sur le feu pour se défendre. En effet, Pierre-Jean Chalençon peut bien endosser toutes les polémiques de la Terre, il refuse de se voir assimilé à un profiteur. Il aura donc encore plus loin en laissant entendre que c’est elle qui a su profiter des relations de Pierre-Jean Chalençon pour rencontrer son compagnon, un homme fortuné.

Les fans espèrent une résolution du conflit mais il faudra d’abord laisser retomber la pression

La guerre entre les deux anciens amis ne semble pas prête de se finir. Il faudra certainement laisser du temps pour qu’ils puissent envisager de discuter de cette histoire à tête reposée. Mais pour le moment, c’est impossible. Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon ont tous les deux de fortes personnalités. Si ils s’entendaient très bien auparavant, c’est qu’ils sont tous les deux des adeptes de la franchise et de la sincérité. Et c’est aussi pour cette raison qu’ils se disputent aujourd’hui. Les fans d’Affaire Conclue espèrent que cette histoire finira pas se résoudre. Mais en attendant que les esprits se calment, ils choisissent leurs camps.