Pierre-Jean Chalençon surprend ses fans, il a trouvé un nouvel homme? Voici la photo surprise

Pierre-Jean Chalençon aurait enfin retrouvé l’amour !

Alors qu’il était séparé de son compagnon avec qui il vivait une passion secrète depuis plusieurs années, le célèbre acheteur d’Affaire conclue a retrouvé le sourire. C’est via Twitter, que le fan de Napoléon a dévoilé le visage de celui qui partage désormais sa vie. Après des mois difficiles, avec notamment l’arrêt de sa participation à Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon a enfin des raisons de retrouver sa joie de vivre. Il faut bien avouer que le sosie de Michel Polnareff a défrayé la chronique ces derniers temps, notamment à cause des clichés qui n’ont pas du tout plus à sa direction. Les photos publiées de sa soirée chez Jean-Marie Le Pen où il apparaissait aux côtés de l’humoriste controversé Dieudonné n’auraient pas du tout été apprécié dans les bureaux de France Télévisions. Certains évoquent ce désaccord pour expliquer que Pierre-Jean Chalençon quitte son rôle d’acheteur au côté de Sophie Davant. Mais, pour le collectionneur, ce serait bien le fruit de sa propre décision et il disait en avoir un peu assez, du rôle qui lui était donné dans l’émission.

Mais, aujourd’hui ce n’est pas du côté professionnel que Pierre-Jean Chalençon est venu nous parler. Puisqu’il partage une photo sur laquelle il a visiblement l’air très heureux au côté de Dragan qui semble lui avoir redonné le sourire » Je vous présente Dragan, mon nouveau chéri. Le roi est mort… Vive le roi ! » commentait-il sur son compte Twitter. Sur son compte Instagram, il avait posté exactement la même photo avec une légende un peu différente » Mes amours mes chéris. Je vous annonce que j’ai trouvé l’amour de ma vie, Dragan. Vive la vie et la Liberté, à très vite à la rentrée. Ça va déchirer « .

Ce n’est évidemment pas la première fois que Pierre-Jean Chalençon s’étend sur sa vie privée. Il l’avait d’ailleurs déjà fait dans son livre Appelez-moi l’empereur !, et dans de nombreuses interviews où il parlait tout à fait librement de sa vie privée. Il évoquait que durant une vingtaine d’années, il avait vécu une véritable passion amoureuse avec un homme qui malheureusement pour lui était marié. Dans son livre, il expliquait aux lecteurs que, avant de tomber amoureux de cette personne, il avait fréquenté des femme et avait même failli devenir père : » J’avais 19 ans. J’étais amoureux d’une femme qui avait presque quinze ans de plus que moi. Elle est tombée enceinte sans qu’on ne voit la chose venir. Ce n’était pas le bon moment, ni pour moi ni pour elle. Ma copine a pris la décision de ne pas garder l’enfant. Ça a été douloureux, bien sûr. Même si cela restait très abstrait dans mon esprit, ce n’est jamais une décision facile à prendre » expliquait-il.

Décidément, 2020 aura été une année marquante pour l’ancien acheteur d’Affaire conclue. Une année qui le fera passer par toutes les émotions. Après la polémique qu’il avait lui-même créée suite à des propos tenus sur Line Renaud, ce fut l’affaire Jean-Marie Le Pen et Dieudonné qui avait défrayé la chronique. Une histoire qui si elle n’est pas la seule responsable n’aura certainement pas freiner son départ de France 2. Mais, pour Pierre-Jean Chalençon cette année, c’est aussi la disparition de plusieurs personnes qui comptaient énormément dans sa vie comme Michou, le chanteur Christophe et Hermine de Clermont-Tonnerre qui nous ont tous quittés en 2020.

Et puis bien évidemment il y a eu la séparation avec celui avec qui il partageait à moitié sa vie depuis plus de 20 ans. » Mais on ne peut pas être heureux en tout dans la vie » affirmait-il en septembre dernier dans une interview accordée à Télé-Loisirs avant de poursuivre » Je suis très amoureux d’une personne depuis plus de 20 ans. Après, c’est jamais évident quand ce sont deux personnes du même sexe et qu’un des deux a des enfants » expliquait-il quelques mois avant que sa relation ne prenne fin définitivement. Piere-Jean Chalençon s’expliquait donc à ce moment sur Instagram sur les circonstances de cet éloignement : »

Le coup de couteau au cœur de l’homme que j’aime depuis 20 ans. Assumer sa vie n’est pas à la portée de tous.. Carpe diem » annonçait Pierre-Jean Chalençon à l’époque visiblement plein de rancœur pour celui qui avait brisé ses rêves. Mais comme il le disait lui-même dans ce message, Carpe diem, que l’on pourrait traduire du latin par » Cueille le jour » ou » Profites du jour présent « .

Une phrase que le célèbre collectionneur a décidé de s’appliquer à lui-même et de suivre à la lettre. Visiblement heureux d’avoir enfin retrouvé l’amour, Pierre-Jean Chalençon paraît totalement libéré et doit être très heureux de ne plus, comme par le passé, devoir cacher le visage de celui qu’il aime. C’est donc avec une grande joie que le collectionneur avait décidé, il y a quelques jours, de partager une photo de son couple sur laquelle son ami Dragan et lui-même apparaissaient tout sourire. Ce serait donc fini pour Pierre-Jean Chalençon de vivre une histoire d’amour cachée. Il peut enfin laisser éclater son bonheur aux yeux du public et de ses fans. Mais, lors de la parution de cette photo, Pierre Jean Chalençon glissait négligemment une nouvelle à ses followers.

En effet à la fin de ce message Pierre-Jean Chalençon, donne rendez-vous à ses fans dès la rentrée de septembre. On peut donc imaginer que l’ancien acheteur d’Affaire conclue aurait de nouveaux projets à la télévision. S’il avait été à deux doigts de rejoindre Cyril Hanouna sur C8 l’année dernière, les choses n’avaient pas été jusqu’au bout pour différentes raisons sur lesquelles les deux personnalités ne s’étaient pas étalées. On peut donc logiquement se demander si Pierre-Jean Chalençon ne va pas rejoindre la chaîne de Cyril Hanouna ou, si au contraire, malgré les rumeurs qui le disaient indésirable sur France Télévisions, pourquoi ne pas imaginer qu’il revienne quand même sur France 2 ou sur France 3. Car il faut bien avouer, que Pierre-Jean Chalençon dispose d’une communauté de followers qui le suivent régulièrement, et que depuis son passage dans l’émission de brocante présentée par Sophie Davant chacune de ses interventions avaient plu aux téléspectateurs.

Il faudra donc attendre fin août ou début septembre pour savoir si les pronostics étaient exacts, et si Pierre-Jean Chalençon reviendra finalement comme chroniqueur ou pourquoi pas comme présentateur d’une nouvelle émission.