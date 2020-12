Pierre Ménès greffé du foie et d’un rein, il montre une photo de l’opération qui l’a sauvé

Pierre Ménès est un journaliste sportif spécialisé dans le domaine du football. Ses analyses lui valent d’être connu par tous les amateurs de ce sport. Ses fans connaissent aussi précisément les épreuves affrontées par le consultant. Notamment qu’il a failli perdre la vie des suites d’une maladie qui attaquait son foie et ses reins. Pour s’en sortir, Pierre mènes subit une lourde opération qui vise à lui greffer un nouveau foie et un nouveau rein. La date anniversaire de cette opération réussie était le 12 décembre dernier. Et i la donc tenu à le célébrer avec ses fans sur les réseaux sociaux. LDPeople vous résume cet événement qui offre une nouvelle vie à Pierre Ménès.

Pierre Ménès célèbre une date essentielle, celle de sa seconde naissance

Sur Twitter et sur Instagram, Pierre Ménès a tenu à marquer le coup. En effet, cela fait déjà 4 ans qu’il retrouve une santé grâce à une lourde intervention chirurgicale. Sans cette opération, Pierre Ménès ne serait malheureusement plus de ce monde. Et il en a tout à fait conscience. En effet, lorsqu’il évoque sa double greffe réussie, il parle de renaissance. Non seulement pour sa santé en tant que telle mais aussi pour son retour à la télévision qu’il pensait impossible. Pendant sept longs mois, il a été privé du plateau du Canal Football Club. Conscient de sa chance et du fait qu’il a bien failli perdre la vie, Pierre Ménès écrit un livre intitulé Deuxième mi-temps, co-écrit avec Catherine Siguret.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Ménès (@menes_pierre)

Sur son compte Instagram, c’est sobrement une image de ce livre paru en 2017 que Pierre Ménès partage avec ses abonnés. Dans les commentaires, certains le remercient d’avoir pris le temps de parler de cette maladie méconnue. Mais aussi de son parcours de guerrier qui tient le coup après une double greffe. Sur Twitter en revanche, Pierre Ménès verse davantage dans le personnel. En effet, il publie une image de lui dans son lit d’hôpital, embrassant sa compagne. Il assortie cette publication de quelques mots lourds de sens : “c’est mon deuxième anniversaire depuis 4 ans”. En effet, il considère la réussite de cette double greffe comme une renaissance et ainsi, c’est son autre anniversaire qui avait lieu le 12 décembre dernier.

C’est mon deuxième anniversaire depuis 4 ans #rebirth pic.twitter.com/UFG8ePdrNi — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 12, 2020

Le consultant remercie ceux qui l’ont soutenu dans cette épreuve

Pierre Ménès en profite alors pour remercier la vie mais surtout tout ceux qui lui ont permis de s’y accrocher. Ses proches, sa famille, ses collègues de travail et ses fans. Sans les encouragements de toutes ces personnes, Pierre Ménès aurait eu du mal à tenir le choc. LDPeople félicite évidemment le journaliste de faire preuve d’autant d’humilité. Et nous nous joignons à ses fans pour lui souhaiter un bon deuxième anniversaire. Les images de ses stories Instagram partagées le jour J sont émouvantes. De quoi rappeler à ses fans qu’il est bien entouré et qu’il est capable de se battre comme un lion.