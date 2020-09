Pierre Palmade : de pire en pire, “Il a massacré l’hommage à Grégory Lemarchal”, dans TPMP

C’est la rentrée de TPMP et déjà, Cyril Hanouna est dans le colimateur. Il faut dire que l’animateur repousse toujours plus loin les limites de la décence. Ce lundi 7 septembre, il a osé faire venir sur le plateau l’humoriste Pierre Palmade, alors que ce dernier était dans un état déplorable.

TPMP: Dès qu’il est arrivé sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’humoriste Pierre Palmade a créé un gros malaise. Les téléspectateurs, les twittos et même les chroniqueurs ne savaient plus où se mettre. Il faut dire que Pierre Palmade semblait au plus mal, non pas malade mais plutôt… très alcoolisé !

Ver esta publicación en Instagram Expérience …😃 Una publicación compartida de Pierre Palmade (@ppalmade) el 17 May, 2020 a las 3:44 PDT

Pierre Palmade semblait bien pâle mais ce qui a choqué la toile, notamment pendant un hommage rendu à Grégory Lemarchal. Très vite, les utilisateurs de Twitter ont dénoncé l’attitude de Pierre Palmade mais également cette émission connue pour son mauvais goût. Sur twitter, les messages se sont mis à pleuvoir. Au début, les internautes étaient inquiets pour la santé de l’humoriste mais très vite, ils se sont mis à condamner son comportement jugé irrespectueux.

Ver esta publicación en Instagram Fou-rire…😃 Una publicación compartida de Pierre Palmade (@ppalmade) el 4 Sep, 2020 a las 5:24 PDT

TPMP: Pierre Palmade se déshabille et se retrouve en jupe sur le plateau

Le buzz a été si énorme qu’après la pub, Pierre Palmade a été obligé de préciser qu’il n’était pas « bourré ». Apparemment, son attaché de presse aurait découvert le buzz et lui aurait fait passé l’information pendant la coupure pub. Chose incompréhensible : Pierre Palmade s’est déshabillé sur le plateau, soit disant pour faire taire ses détracteurs. Il s’est donc retrouvé en juge. Cyril Hanouna aurait pu calmer le jeu mais il a préféré ne rien faire.

@Cyrilhanouna t’as pas honte d’accueillir des invités dans cet état?

Il est arraché le Pierre palmade! j’en ai la nausée devant ma TV 🤮 #TPMP

— cvc (@TN_____00) September 7, 2020

#TPMP Dommage qu’un invité arrive dans cet état… :/

— Cambier (@Cambier73567276) September 7, 2020

#TPMP ou Malaise TV

— Lilouzic ⭐⭐ (@Lilouzic) September 7, 2020

@TPMP encore bourré l’invité

Quel exemple pour les gamins qui vous regardent #cyrilhanouna #TPMP

— Dupont Tony (@DupontTony1) September 7, 2020

TPMP : “Un manque de respect”

Le pire de cette émission désastreuse est arrivé pendant l’hommage rendu au chanteur Grégory Lemarchal, more de la mucoviscidose. Alors qu’un sujet était lancé à son propos, Pierre Palmade a tout fait pour ramener l’attention sur sa personne. Pour les twittos, c’est la goutte qui a fait débordé le vase. « Totalement irrespectueux », c’est le message principal qui ressortait des tweets. On vous laisse juger par vous-même :

#TPMP Il est obligé de faire son show pendant la séquence sur Gregory Lemarchal le Palmade. Le respect, c’est zéro.

— Cambier (@Cambier73567276) September 7, 2020

C est malaisan cette attitude de Palmade. Encore + pendant le sujet sur Grégory Lemarchal

— Laurie BRAHIM (@loulou73401) September 7, 2020

#TPMP Quelle malaisance ce soir avec #palmade qui n est visiblement pas en état de passer à la Tv…

surtout pdt la chronique sur #GregoryLemarchal qui mérite du respect.

— daxou (@soyonssensas) September 7, 2020

Fracasse Le Palmade!! Et en plus il respecte pas !!! Ils sont entrain de parler de Grégory Lemarchal et lui il fait le con 🤦🏻‍♀️👍👍

le pire que @Cyrilhanouna va lui trouver des excuses demain va !

— Melanie (@MelAniie0426) September 7, 2020

Je trouve par contre que Pierre Palmade devient gênant quand il revient sur lui pendant le sujet Gregory lemarchal

— deejay benzo (@benzo_deejay) September 7, 2020

@Cyrilhanouna malaisant les interventions de Palmade pendant hommage Gregory Lemarchal #TPMP

— Woj Geo (@GeoJo) September 7, 2020

Quel manque de respect de la part de Pierre Palmade. C’est la honte. Pauvre type. #TPMP

