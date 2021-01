Pierre Palmade en pleure, il fait une très étonnante annonce sur les réseaux sociaux

Pierre Palmade est au plus mal. En tout cas, sa vidéo, publiée sur Instagram, peut le laisser penser. Ainsi, l’humoriste n’a pas le cœur à rire. Face à ses followers, il apparaît totalement attristé ce vendredi 29 janvier 2021. De toute évidence, l’ancien compagnon de Véronique Sanson est d’humeur nostalgique. Alors d’où vient une telle mélancolie ? LD People vous explique tout.

Pierre Palmade : il n’en peut plus !

Une mine très triste

Lorsque Pierre Palmade fait son apparition devant l’objectif, ses traits sont tirés. En effet, le roi de l’humour aujourd’hui âgé de 52 ans n’a pas le sourire aux lèvres. Au contraire, il adopte une attitude totalement repliée sur lui-même. Face à ses fans, il livre un message sous le coup de la colère, mais également de l’émotion. Car comme tous les Français, Pierre Palmade n’en peux littéralement plus de la situation actuelle. Depuis près d’un an maintenant, la pandémie fait en effet rage. Et les conséquences se font ressentir dans notre vie quotidienne. Entre gestes barrières et privations partielles de liberté, la situation devient difficile à supporter.

Pierre Palmade l’explique d’ailleurs très bien. » Déjà, il y a le couvre-feu, on ne peut plus… « . Avec des trémolos dans la voix, l’acteur continue son analyse : » il y a les cafés qui sont fermés, les restaurants qui sont fermés, on ne peut plus… ». Alors, Pierre Palmade a-t-il décidé de jeter un pavé dans la mare ? C’est loin d’être certain, car il ne faut jamais se fier aux apparences, surtout face à un expert de l’humour ! LD People vous explique pourquoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Palmade (@ppalmade)

Une étonnante annonce

En plus d’être un grand humoriste, Pierre Palmade est également un comédien hors pair. D’ailleurs, cette annonce sur les réseaux sociaux en est d’ailleurs la preuve criante. Car en réalité, il s’agit simplement d’un rôle de composition. Ainsi, les larmes de l’artiste sont fausses. ! Et son but est ailleurs. Ainsi, Pierre Palmade souhaite simplement annoncer ceci : » Mercredi 3 février soufflera un vent de nostalgie sur M6 à 21 h avec Le Grand Restaurant. Ah ! L’époque de restaurant ! Venez rire, venez sourire, venez vous émouvoir « . Tel un véritable tragédien, Pierre Palmade a réussi à bluffer tout le monde. En effet, son but ici n’était pas de parler de la covid-19. Mais bien de faire de la promotion de l’émission humoristique dont il est l’un des participants. Ce programme faits de sketchs et de séries humoristiques est en effet l’un des derniers bébés de l’artiste.

En compagnie d’autres stars comme Florence Foresti, JoeyStarr, François-Xavier Demaison ou encore Julie Gayet, il espère donner le sourire aux téléspectateurs en cette période morose. Ainsi, l’humoriste invite le public à le rejoindre dans quelques jours sur M6. Car son but est de détendre l’atmosphère. La cause semble bien noble en ces temps très tourmenté. En tout cas, Pierre Palmade aura réussi son coup. Son jeu d’acteur était parfait ! Et tout le monde s’est laissé prendre ! D’ailleurs, sa communauté a rapidement réagi. Après cette petite séquence, il y a un grand nombre de ses fans lui faisaient une promesse : ils seront présents devant » Le Grand Restaurant « .