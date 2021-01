Pierre Perret, un père absent et isolé: serait-il fâché avec ses enfants et petits-enfants?

Ce vendredi 15 janvier 2021, Pierre Perret était l’invité de La Chanson secrète sur TF1. En effet, le chanteur continue malgré les années de faire partie des stars préférées des Français. Il est très entouré par ses fans, mais l’homme se sent parfois seul. Ainsi, il explique ne pas être très proche ni de ses enfants ni de ses petits-enfants. Au fil des années, toute la famille a véritablement éclaté. LD People vous explique pourquoi.

Pierre Perret : un père et un grand-père isolé

Une carrière hors du commun

Depuis près de 60 ans, Pierre Perret amuse ou émeut les grands et les petits. Un grand nombre de ses chansons fait désormais partie du patrimoine musical français. Tous ses fans se souviennent de titres tels que Les colonies de vacances ou bien Lili. Durant toutes ces décennies, l’artiste a reçu beaucoup d’amour de ceux qui le suivent. D’ailleurs, son dernier passage dans l’émission de Nikos Aliagas en a été une fois de plus la preuve.

Très heureux dans sa vie professionnelle, Pierre Perret ne le serait pas autant dans sa vie privée. Ainsi, l’octogénaire se sent parfois abandonné. Notamment ces derniers mois, en raison de la crise de la covid-19. Car au cœur de cette pandémie, célébrités ou anonymes connaissent le même destin. Sans famille, c’est l’isolement. L’interprète est donc revenu sur les raisons de cet éloignement avec ceux qui lui sont chers. LD People vous raconte tout.

” Je ne les vois pas ”



En 2019, Pierre Perret faisait déjà part de sa grande tristesse. Car le chanteur voit très rarement les siens. Dans le magazine Gala, il expliquait ansi les raisons de cette déchirure. ” Ils sont disséminés un peu partout à l’autre bout du monde, je ne les vois pas. Ils ne me donnent pas de nouvelles… Je ne sais même pas si j’ai des arrières petits-enfants. Ça ne vient pas de moi. Mais vous ne pouvez pas les forcer. Ce n’est pas réjouissant “. Heureusement, il peut compter sur sa compagne de toujours. Il est en effet en couple depuis près de 60 ans avec Simone Mazaltarim, surnommée Rebecca. ” Je ne serai pas qui je suis sans elle. On est un couple fusionnel. J’ai toujours été de plus en plus exigeant, vis-à-vis de moi-même et Rebecca m’a toujours aidé à ne pas sortir des rails “.

Mais malgré la présence de son épouse, Pierre Perret se sent parfois abandonné par les siens. Il est en réalité le papa de deux enfants Anne et Alain dont il n’a quasiment plus aucune nouvelle. Pourtant, le chanteur affirme avoir toujours fait le maximum pour eux. Même lorsqu’il était en haut de l’affiche, il bloquait des périodes entières uniquement pour être avec eux. En effet, il leur consacrait toutes les périodes de vacances scolaires. Mais la rupture semble aujourd’hui avoir pris le dessus. Et aujourd’hui, Pierre Perret n’a quasiment plus aucun contact avec ceux à qui il a donné le jour. Il peut néanmoins se consoler d’avoir son épouse auprès de lui et surtout ses fans qui jamais ne l’ont abandonné.