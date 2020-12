“Plan à 3, infidélité”: la réponse cash de Jean-Marie Bigard aux propos de la ministre Schiappa

Jean-Marie Bigard: Dans une interview accordée à Radio J, la ministre Marlène Schiappa a souhaité rassurer les Français et les Françaises au sujet de l’interdiction de plusieurs pratiques coquines. Un entretien qui a fait réagir l’humoriste Jean-Marie Bigard. Le comique a balancé un tweet très drôle. LdPpeople vous explique tout.

Mais qu’est-ce qu’il arrive à la ministre Marlène Schiappa ? Sur le réseau social Twitter, beaucoup d’internautes se le demandent et réagissent à l’entretien que la jeune femme a accordé au journaliste Frédéric Haziza sur Radio J, le 13 décembre dernier. Evoquant la lutte contre les pratiques polygames, la Ministre est partie sur un autre sujet : la préoccupation de plusieurs Français au sujet de l’interdiction des pratiques plus libérées.

La drôle d’intervention de Marlène Schiapa

La jeune femme a entendu des interrogations auxquelles elle a voulu apporter une réponse. « Ah là là, mais vous voulez interdire l’infidélité, vous allez interdire les trouples, vous allez interdire les plans à trois », a balancé la ministre de Jean Castex, avant d’enchaîner : « Moi je veux rassurer les Français, on ne va pas interdire les plans à trois, on ne va pas proscrire l’infidélité, on ne va pas interdire le polyamour, les trouples ».

Quelles restrictions durant les fêtes ?

Une sortie qui n’a pas échappé à l’humoriste Jean-Marie Bigard. Le comique a pu briller, ce week-end, avec une blague pas très fine mais qui a dû faire rire une grande partie de ses fans. Il a parodié le ton pour réagir à la phrase de Marlène Schiappa en diffusant un tweet dimanche soir : « Donc tout le monde est rassuré : le gouvernement nous rappelle que pour Noël mamie mangera dans la cuisine. En revanche, il restera possible de prendre la voisine et sa copine sur le buffet. Merci Marlène Schiappa ». Cette remarque est en fait une façon pour l’humoriste de protester contre la situation. Ces derniers temps, on a beaucoup vu Jean-Marie Bigard sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Comme souvent, les inconditionnels du comique ont aussi critiqué la sortie de Marlène Schiappa.

Donc tout le monde est rassuré : le gouvernement nous rappelle que pour Noël mamie mangera dans la cuisine. En revanche, il restera possible de prendre la voisine et sa copine sur le buffet. Merci @MarleneSchiappa 😂😂😂 pic.twitter.com/0qECSiF97S — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 13, 2020

Jean-Marie Bigard, le trouble-fête !

Ces derniers mois, Jean-Marie Bigard, connu pour ses blagues grivoises multiplie les prises de position sur les réseaux sociaux. Il critique beaucoup les décisions du gouvernement liées à la crise sanitaire notamment la fermeture des bars et des restaurants. Le président Emmanuel Macron a même eu l’occasion d’appeler au téléphone l’humoriste. Ces derniers mois, le comique a laissé planer le doute sur le fait de se présenter à l’élection présidentielle. Il semble qu’il ait renoncé à cette idée. Il a eu du mal à supporter la pression liée à cette éventualité. Même si Bigard est un homme de scène qui sait gérer le trac, ce n’a pas été facile à vivre pour lui. Tout le monde se souvient du moment où il a été écarté d’une manifestation par plusieurs Gilets Jaunes.