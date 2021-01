Plus Belle La Vie : Boher sur le départ, Il fait ses adieux, une tristesse infinie pour les fans

Rien ne va pas plus dans cette nouvelle saison de Plus Belle La Vie. En effet, l’emblématique Boher quitte le navire. On fait le point !

Plus Belle La Vie : une annonce qui fait déjà polémique

Personne ne s’attendait à ça !

Lorsque les fans de Plus Belle La Vie ont découvert le sort réservé à leurs héros préférés, ils sont consternés. En effet, depuis les premiers épisodes de la série, on se prend à s’identifier ou même à avoir beaucoup d’empathie pour les personnages. Quant aux intrigues, elles nous tiennent en haleine tous les jours de la semaine. Devenu un vrai phénomène de société, les nombreux rebondissements de ces derniers temps laissent un goût amer. Mais que se passe-t-il du côté des scénaristes ?

Il faut dire que le départ fracassant de Samia a changé la donne. Interprétée avec succès par Fabienne Carat, l’annonce de son départ a été mal vécu par les fans. Elle laisse un grand vide dans Plus Belle La Vie. Malgré tout, le public comme la rédaction de LD people lui souhaite le meilleur. En coulisses, tout le monde espère que cela n’aura pas trop d’incidences fâcheuses sur le bon déroulé de leur feuilleton quotidien. Malheureusement, au vu de la réaction de Jean-Pierre Boher, le pire reste à venir.

Un nouveau chemin ?

Inconsolable, fortement brisé par la disparition de la mère de sa petite Lucie, le policier semble à bout de souffle. À l’instar de son collègue Léo Castelli, il va jeter l’éponge. Plus qu’un coup de tonnerre, c’est un tsunami qui s’abat sur la cité phocéenne. Qu’il est compliqué à gérer ce début d’année 2021. Malgré tout, très lié à sa corporation, Boher ne souhaite pas se reconvertir. Pour preuve, il va rester impliqué dans le quotidien de cette ville qu’il aime plus que tout au monde. C’est pile à ce moment que la rédaction de LD people se dit que le succès de Plus Belle La vie provient sa capacité à s’adapter à toutes les situations.

Pour le grand plus grand bonheur de tous, Boher rejoint les bans de la police municipale. Aux côtés de sa complice Léa, il va faire régner l’ordre à sa manière. La rédaction de LD people valide l’idée et a hâte de savoir ce que cela va donner. Est-ce le début d’une nouvelle ère pour Plus Belle La vie ? Comme toujours, nous attendons avec impatience la diffusion des prochains épisodes pour nous faire une idée sur la chose. Pour l’heure, le débat reste entier et les téléspectateurs de Plus Belle La vie sont curieux de le voir à l’œuvre ! Au travail Boher, Marseille n’attend pas !