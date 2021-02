Plus belle la vie: ce nouveau personnage incarné par une vraie beauté (sublime)

Plus belle la vie intègre un nouveau personnage dans la série culte. Les fans du show sont déjà conquis par la beauté de cette sublime jeune femme. LDPeople vous la présente en quelques mots, et images, dans la suite de cet article.

Plus belle la vie bouscule les habitudes pour intégrer de nouveaux éléments à la série

Plus belle la vie est très fière de présenter à son audience une nouvelle protagoniste. Il s’agit de la comédienne Prudence Leroy qui incarne une serveuse dans le restaurant « Le Marci ». Ce restaurant est un nouveau décor qui prend place sur la célèbre place du Mistral. En effet, l’intégration d’un nouvel établissement dans Plus belle la vie ouvrera voie à de nouvelles intrigues fascinantes. De quoi apporter de la fraicheur au show qui va avoir 17 ans cette année. Un nouvel établissement est synonyme de nouveaux personnages également. Et permis eux, la sublime Prudence Leroy qui joue le rôle de Fanny.

Si les traits de la bel comédienne vous rappelle quelques chose, c’est qu’elle a été vue dans La Nouvelle Star en 2012. Ensuite, elle a été aperçue dans Scènes de ménages ou encore dans Camping Paradis. Elle est également présente dans la série Les Mystères de la Gendarmerie sur France 3. Son personnage dans Plus belle la vie ravie déjà les fans du show qui sont tout autant stupéfaits par sa merveilleuse allure que par ses talents de comédienne.

Un nouvel axe pour développer le scénario

Plus belle la vie trouve ainsi le moyen de se renouveler de façon élégante, sans dénaturer l’essence de la série que les fans apprécient tant. La productrice du show, Géraldine Gendre, avoue volontiers que cette idée remonte à la remise des tournages post-confinement. Ce lieu qu’est le restaurant « Le Marci », était dans les esprits des têtes pensantes de Plus belle la vie et a enfin pris forme. Spécialisé en recettes de bistrot, ce lieu est tenue par Thomas Marci, interprété par le comédien Laurent Kérusoré. Au bar, pour les cocktails, c’est le patron de l’établissement qui prend place. Dans les cuisines, Barbara Evenot qui est interprétée par Léa François. Et au service, la belle Fanny qu’interprète donc Prudence Leroy.

La jeune femme est ravie de rejoindre le casting de Plus belle la vie. Avec le départ de Fabienne Carat, les fans ne pouvaient que supposer que d’autres éléments allaient rejoindre le show. C’est donc une très belle surprise qu’ils découvrent avec ce personnage. Ces beaux cheveux bouclés et bruns, son regard tendre et son sourire tout aussi doux font d’elle une comédienne rayonnante. Le public se réjouit de la voir rejoindre Plus belle la vie. D’autant que son personnage, ainsi que le nouvel établissement, vont permettre au show de développer des intrigues inédites et tout aussi haletantes que les précédentes.