Plus belle la vie: Cette actrice emblématique de la série au plus mal en deuil...

Un mois après Laurent Kerusoré, c’est une autre actrice emblématique de “Plus Belle la Vie” qui vient de perdre son papa. C’est sur les réseaux sociaux qu’Aurélie Vaneck a annoncé la mauvaise nouvelle. Nous vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va vous donner des explications.

Plus belle la vie: Aurélie Vaneck pleure la mort de son père

Dans la nuit du 25 au 26 janvier, Aurélie Vaneck (l’interprète de Ninon Chaumette dans Plus Belle la Vie) a fait une révélation sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme a fait part de la disparition de son père, Raphaël Souchier, un conférencier et consultant européen connu. La jeune femme a notamment publié une photo en noir et blanc de son papa, qui apparaît tout sourire. En légende on pouvait lire : Bon voyage mon Papa d’amour… Ton sourire brillera toujours dans mon cœur“.

Aurélie Vaneck en deuil : elle annonce la mort de son père et lui rend un vibrant hommage https://t.co/xKju8mbiYb — Eve (@pegali06NICE) January 26, 2021

Nombreux sont ceux à lui avoir apporté du soutien en commentaire. Et les internautes souhaitent tous et espèrent tous qu’elle retrouvera de la force pour surmonter cette épreuve de la vie. D’ailleurs, elle peut également compter sur le soutien de son petit-frère : Thibaud Vaneck. Si ce nom ne vous dit rien, on peut vous dire que comme sa grande sœur, il joue lui aussi dans Plus belle la vie. En effet, depuis 2005, le jeune homme incarne le personnage de Nathan Leserman dans le feuilleton diffusé sur France 3.

La belle déclaration d’Aurélie Vaneck pour sa fille

Aurélie Vaneck peut également compter sur le soutien de son compagnon Sébastien et de ses filles, Liberté, née en 2009, et Charlie, née en novembre 2015. D’ailleurs, le 16 janvier dernier, l’interprète de Ninon Chaumette avait fait une très belle déclaration à sa fille aînée sur les réseaux sociaux : “12 ans, ma princesse! Ma liberté, mon amour, mon soleil. 12 ans de toi, quelle chanceuse je suis! Merci de m’avoir choisie pour être ta Maman, reconnaissance éternelle d’avoir le privilège de marcher à tes côtés, de voir la belle fleur que tu es s’épanouir d’année en année”.

Aurélie Vaneck (PBLV) : pour les 12 ans de sa fille Liberté, elle poste le plus tendre des messages https://t.co/hC83QCtRoP pic.twitter.com/i7ZnsOsf4I — Voici (@voici) January 18, 2021

En légende d’un cliché où la fillette yeux clos embrasse sa joue, elle poursuit ensuite son propos et déclare : Ta gentillesse, ton humour, ta sensibilité et ta lucidité ne laissent personne indifférent, et me subjuguent encore… si mon coeur de Maman est particulièrement sensible à la beauté de ton âme, je sais la chance de ceux qui croiseront ta route…“. Une belle déclaration d’amour. Nous à la rédaction de LD People on adore en tout cas et vous ?