Plus Belle la Vie: Cette ex-célébrité de la série enlève ses vêtements et crée un buzz incontestable!

Plus Belle La Vie est en passe de vivre de grands changements. Le départ de Fabienne Carat, l’interprète de Samia Nasri, ne se fera pas sans accros. Mais c’est pour une autre raison que le show fait parler de lui. En effet, une ancienne comédienne, Athena Zelcovich, qui interprétait le personnage de Jenny Chanez, a mis le feu sur la Toile. Posant sans vêtements, la jeune femme a attiré tous les regards. Certains regards sont désapprobateurs et d’autres admiratifs. LDPeople vous invite donc à découvrir ces images saisissantes qui font du bruits sur Instagram.

Plus Belle La Vie permet à des acteurs et à des actrices de rentrer dans les bonnes grâces des téléspectateurs

Plus Belle La Vie existe depuis le 30 août 2004. Alors évidement, de nombreux acteurs et de nombreuses actrices ont participé, et participent encore, à la série. Pour garder les téléspectateurs en haleine, il faut un casting important pour entretenir plusieurs intrigues différentes. Les destins des personnages de Plus Belle La Vie sont tous plus ou moins liés les uns aux autres néanmoins. Ce qui crée des rebondissements parfois imprévisibles ! Pour les fans, c’est ce qui fait le succès de ce show depuis tant d’années.

D’autant qu’en dehors de la série en tant que telle, les acteurs et les actrices du show, sont aussi une source d’intrigues à part entière. C’est-à-dire que lorsque l’on exerce un tel métier, les téléspectateurs peuvent devenir curieux à propos de la vie privée des stars du programme. Ainsi, tout ceux qui ont participé à faire l’histoire de Plus Belle La Vie restent sous les feux des projecteurs d’une certaine manière. C’est donc le cas de la belle Athena Zelcovich. Elle interprétait le rôle de Jenny Chanez de 2016 jusqu’en 2017, puis également en 2019. Et nous avons beau être passé en 2021, elle interpelle toujours quelques fans de Plus Belle La Vie. Sur son compte Instagram, la jeune femme cumule 11 500 abonnés. Et son parcours télévisé n’est pas inconnu à cet engouement.

Des images ahurissantes d’Athena Zelcovich

L’ancienne vedette de Plus Belle La Vie a attiré l’attention des internautes pour une toute autre raison que ses talents d’actrice cependant. En effet, en posant sans vêtements sur son compte Instagram, Athena Zelcovich crée l’évènement. Ses abonnés sont ébahis devant son charisme et sa beauté. Et les fans de Plus Belle La Vie ne l’oublient pas non plus. La belle brune au regard de braise ne laisse personne indifférent. Aussi, LDPeople ne pouvait laisser passer ce buzz sans en faire part à ses lecteurs. C’est pourquoi nous vous invitons donc à découvrir ce cliché dans lequel Athena Zelcovich tombe le haut d’abord. Il date du 16 décembre dernier. Mais le 6 janvier, la jeune femme a récidivé avec, sans doutes, une image issue du même shooting photo.

Ces deux images sont renversantes pour les fans de l’actrice et pour les fans de Plus Belle La Vie. Ils mettent en lumière la prestance de la jeune femme sous un jour atypique mais captivant.