Plus belle la vie: changements de casting importants pour la suite? Des personnages vont quitter le Mistral!

Plus belle la vie va voir son casting de comédiens chambouler dans les prochains épisodes. En effet, plusieurs membres de l’équipe pourraient suivre le mouvement initié par Samia Nasri. Car si Fabienne Carat quitte la série, qu’adviendra-t-il des personnages qui ont leurs destins liés au sien? LDPeople vous propose de faire le point à ce sujet dans cet article. Les fans de Plus belle la vie s’interrogent et souhaitent obtenir des réponses pour se préparer au pire.

Plus belle la vie prend un tournant nouveau?

Fabienne Carat interprétait Samia Nasri depuis le mois de juillet 2005. C’est donc un bouleversement important que de la voir quitter la série. Pourtant, son départ ne va pas sonner la fin de Plus belle la vie. Néanmoins, les destins des personnages sont étroitement liés les uns aux autres. Alors, les fans du show sont inquiets pour l’avenir. Le départ de Samia va-t-il entraîner celui d’Hadrien ? Tous les deux devaient se marier après tout. Et qu’est-ce que cela implique alors pour Lucie ? Elle est la fille de Samia et n’apparaît pour le moment que lorsque ses parents sont à l’écran.

Et aussi, qu’adviendra-t-il du personnage de la mère de Samia ? Les fans de Plus belle la vie ont déjà des difficultés à imaginer la suite du show sans l’interprétation de Fabienne Carat, qu’en sera-t-il une fois qu’elle sera partie ? Les scénaristes vont-ils devoir adapter une suite sans elle ou plus simplement supprimer toute une partie du casting pour éviter les problèmes ? Les questions se posent également pour Lougane ou Barraut, deux personnages que Samia côtoyait régulièrement dans le monde politique de Plus belle la vie. Sans oublier que les intrigues du show semblent insister sur le danger qu’encoure Jean-Paul. Lui aussi pourrait alors être amener à disparaître ?

Comment imaginer la suite sans Fabienne Carat dans le rôle de Samia Nasri

Les questions ne cessent d’affluer et jusque là, la production de Plus belle la vie sait éviter les fuites. Le suspense grimpe car le scénario est toujours aussi bien ficelé et les histoires des personnages sont haletantes. Mais il faut bien avouer que le départ de Fabienne Carat ajoute encore une autre dimension de stress aux fans de Plus belle la vie. Ils ne savent que trop bien que le départ d’un acteur ou d’une actrice ne peut pas être sans conséquences. LDPeople regrette de ne pas pouvoir vous en apprendre davantage. Evidemment, les scénaristes vont devoir adapter les choses pour faciliter sa sortie. Mais pour le moment, impossible d’imaginer clairement comment cela pourrait se produire. Plusieurs théories fleurissent sur la Toile mais les producteurs prennent garde à ne pas révéler la suite.

Ce qui est certain c’est que les téléspectateurs de Plus belle la vie préfèrent savoir Samia partie que de la voir interpréter par une nouvelle actrice l’air de rien. Après plus 15 ans, il aurait été impossible d’imaginer une autre personne à sa place. C’est pourtant in procédé courant dans les séries télévisées. Mais l’emploi de ce denier pour Plus belle la vie aurait provoqué un levé de bouclier des internautes. Il faudra rester attentif à la suite des épisodes pour connaître l’évolution du scénario et la direction de la suite de la série.