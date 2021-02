« Plus belle la vie »: dans les coulisses du nouveau restaurant de Barbara et Thomas “Le Marci” (Photos)

A partir du 9 février les téléspectateurs vont découvrir le nouveau restaurant de Barbara et de Thomas qui fait tant jaser. L’établissement n’est en effet qu’à quelques mètres de son concurrent, le traditionnel bar de Roland. Dans “Plus belle la vie”, deux mondes vont désormais devoir s’affronter… En attendant, découvrez vite à quoi ressemblera ce nouveau lieu tendance !

France 3 diffuse depuis 16 ans sa série à succès “Plus belle la vie”. Mais face à l’arrivée de programmes concurrents sur les autres chaînes, les auteurs essayent de muscler les événements qui arrivent aux habitants du Mistral. Ainsi, l’ouverture du nouveau restaurant de Barbara et Thomas est vécue comme une fronde par la moitié des habitants du coin.

Un lieu “moderne, cosy et chaleureux”

Pourtant, ce lieu semble répondre au besoin d’une partie de ses habitants. C’est un endroit « moderne, cosy et chaleureux parce que c’est aussi ce qui caractérise nos personnages qui le créent », détaille Clémentine Planchon, directrice artistique des studios intérieurs de la série, pour le journal 20 Minutes.

« On voulait absolument une terrasse à cet endroit pour être en face de celle du Mistral, indique Clémentine Planchon. On a recréé cette architecture que l’on retrouve dans un certain nombre de lieux comme la rue Sainte à Marseille, une rue assez vivante où on voit souvent ce système. », poursuit Clémentine Planchon. Au sein de LDpeople, on a hâte de voir à quoi cela ressemble !

« Quand on choisit les éléments, on ne pense pas qu’esthétique mais aussi technique et mise en image », explique encore la directrice artistique. Ainsi, cette dernière n’a pas hésité à privilégier les matériaux qui apportent de la lumière et de la brillance.

Un imprévu vite adapté dans le scénario !

Et c’est bien sûr le synopsis de la série à long-terme qui a concrétisé ce projet de décor. « On doit s’assurer de la pérennité d’un décor comme celui-ci. On ne peut pas se dire qu’on va écrire quelques épisodes pour quelques semaines et qu’on n’aura plus rien à y faire derrière, poursuit Clémentine Planchon. On s’assure qu’on aura de la matière de l’écriture pour le tenir à moyen voire long terme. C’est quand même un investissement important, sur le plan financier mais aussi car il est situé sur notre décor principal. »

Mais qui dit travaux, dit délais plus longs que prévus, c’est bien connu ! A cause de la crise sanitaire, certains meubles ont été livrés avec énormément de retard. Ce fut le cas notamment des chaises. Heureusement, les auteurs ont rapidement pu s’adapter. Les scénaristes ont ainsi intégré dans le dialogue ce problème que tous les Français connaissent. A l’ouverture de leur établissement, Thomas et Barbara se préoccupent ainsi de leurs chaises. Car celles-ci n’arrivent pas à temps. « C’est furtif. Ça se joue en deux ou trois répliques. Mais les chaises ne sont pas arrivées à temps dans la vraie vie. Et dans la série », explique enfin Clémentine Planchon à 20 Minutes. Magique non ?