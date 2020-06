Plus belle la vie en danger? L’atmosphère est tendue dans les coulisses entre les comédiens et l’équipe de tournage

Depuis 16 ans, la série Plus belle la vie ne s’était jamais arrêtée, avec un épisode chaque soir à 20 h 20. La crise sanitaire du covid-19 a interrompu tous les tournages pendant deux mois et demi, la chaîne avait alors rediffusée d’anciens épisodes de la saison 11. Les tournages sur les plateaux d’enregistrements ont enfin repris ce 26 mai dernier au Pôle Média de la Belle de Mai à Marseille, pour le plus grand bonheur des fans qui attendent avec tant d’impatience le retour de leur feuilleton préféré.

Les acteurs ont donc repris le chemin des tournages qui s’effectuent bien sûr selon toutes les mesures d’hygiène et règles de distanciations obligatoires. Mais c’est aussi une organisation qui est loin d’être si simple, et comme l’explique Marc Barbault, directeur de production de France Télévisions » C’est un gros travail de préparation, qui a pris quatre semaines (…) Nous avons des équipes assez importantes. Ça représente trois masques par jour pour 200 personnes « . Et comme il le précise, cela nécessite aussi énormément de gel hydroalcoolique, de blouses, des masques FFP2 pour les gens qui approchent de très près les comédiens : perchman, maquilleuse, coiffeuse… C’est un gros gros gros chantier « .

Une nouvelle organisation post confinement qui n’est pas des plus simple à vivre non plus pour les acteurs. C’est ainsi que Jean-Charles Chagachbanian, alias Franck Ruiz, se plaint des conditions de tournage difficiles à cause du coronavirus et des gestes barrières. Il s’est d’ailleurs confié dans un entretien avec le Parisien : » On joue le jeu, on respecte les parcours fléchés, on ne se touche plus, mais, honnêtement, cela me fait suer. J’espère que cela va s’arrêter vite. On joue, mais on a beaucoup de perte d’énergie, c’est deux fois plus fatigant pour tout le monde. Pour les cameramen ou les techniciens qui ont le masque toute la journée, c’est encore pire que nous ! Nous, au moins, on peut l’enlever quand on joue « .

D’abord annoncés en septembre, puis en juillet, les diffusions des nouveaux épisodes inédits seront finalement sur les écrans de télévision de France 3, dès ce lundi 29 juin à partir de 20 h 20. Les téléspectateurs n’ont ainsi plus que quelques jours pour suivre la suite les intrigues et les nouvelles aventures de tous les habitants du quartier du Mistral.

Si les fans de l’émission de plus belle la vie sur France 3 attendent avec beaucoup d’impatience le retour de diffusion des épisodes, il semblerait que dans les coulisses, l’ambiance soit beaucoup plus tendue et vraiment pas au beau fixe… C’est en tout cas ce qu’annonce Public, ce vendredi 26 juin 2020. « Audiences en baisse, démissions en série, clash entre les comédiens et la prod, grosses incohérences scénaristiques… Et si c’était la fin du Mistral ? » met en titre le magazine.

En effet, les reproches ne cessent de fuser non seulement de la part des téléspectateurs, ce qui expliquerait les baisses d’audience, mais aussi de la part des comédiens « les acteurs sentent que la série s’essouffle et que personne ne fait rien pour redresser la barre. Ni la production ni la chaîne. Ils sont nombreux à se plaindre, mais ne sont pas écoutés. Ils vont droit dans le mur ». Des propos qui ne sont pas des plus rassurants. Les acteurs se plaindraient aussi » d’une mauvaise rotation des personnages « , avec certains comédiens beaucoup trop présents reléguant au second plan des acteurs qui sont, eux, bien plus connus, tels que Rebecca Hampton qui incarne Céline, Sege Dupire qui joue Vincent ou encore Alexandre Fabre.

» La nouvelle productrice (Géraldine Gendre) et les nouveaux auteurs ne connaissent pas la série « ce qui engendrerait des scénarios quelque peu incohérents. L’article met aussi en avant des » invraisemblances scénaristiques » qui n’échappent pas aux fans, qui pour le coup en accusent les acteurs. C’est ainsi que » Samia est à présent vouvoyée par tous les Mistraliens alors même que ceux-ci l’ont tutoyé pendant 15 ans « . De quoi affectivement choquer les quelque 3,5 millions de téléspectateurs qui suivent le programme, assidûment et quotidiennement depuis plus d’une décennie. » Ni la nouvelle productrice, ni les nouveaux auteurs ne connaissent la série. Et les réalisateurs n’ont plus leur mot à dire sur les plans qu’ils tournent. Ils sont très énervés » peut-on aussi lire. Quant à Richard Guedj, le directeur historique des comédiens depuis 2004, il aurait » claqué la porte » en mars dernier. Une ambiance dans les coulisses qui semble totalement électrique.

Sans parler de la baisse d’audience vertigineuse avec actuellement 3,5 millions de téléspectateurs pour la saison 2019-2020, au lieu des 4 millions en 2018 et 4,5 millions en 2016-2017. Il est vrai également que la série doit faire face à la concurrence de deux autres feuilletons quotidiens, » Un si grand soleil « sur France 2 et » Demain nous appartient » sur TF1.

Le feuilleton Plus la belle la vie semble donc bien connaître une véritable crise au cœur même de la production, qui après cette crise sanitaire de pandémie mondiale, devrait essayer de remettre un coup de boost par des nouveautés et de nouveaux rebondissements. Histoires d’amour, ruptures, révélations chocs, retours inattendus… De quoi ravir et tenir en haleine les téléspectateurs.

Ainsi, un nouveau personnage phare apparaîtra, avec l’arrivée de Marie-Christine Adam, qui après 12 ans dans » Sous le Soleil » dans le rôle de Blandine, intégrera le casting. Le grand retour de Barbara sur les écrans est annoncée après ces longs mois d’absence, qui réserve également de grandes et belles surprises dans les prochains épisodes. Jean-Paul sera, quant à lui, au centre de toutes les discussions : Irina va-t-elle lui dire oui ? Et Pavel, arrêté par la police, ira-t-il en prison ? Continuera-t-il son histoire d’amour avec Luna ? Gabriel va-t-il enfin apprendre la vérité et quand sera-t-il avec Thomas ? Jeanne, qui sortira bientôt de son coma, pourra-t-elle enfin retrouver Mila ? Tant de questions encore en suspens et tant de rebondissements inédits attendent désormais les téléspectateurs… Ce qui est sûr, c’est qu’une sacré tempête va souffler sur le quartier marseillais du Mistral.

Plus que quelques jours de patience pour les téléspectateurs qui pourront enfin découvrir ces épisodes inédits de Plus belle la vie, qui ne semble pas prêt de s’arrêter de si tôt, tant le public est attaché au feuilleton, après 16 ans de diffusion.