Plus belle la vie : ces incroyables épisodes dévoilés en avance du lundi 18 au vendredi 22 janvier sur France 3 !

Si vous êtes fans de la série Plus belle la vie de France 3, accrochez-vous ! Du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021, vous allez en effet pouvoir profiter de 5 épisodes inédits qui s’annoncent plein de rebondissements. La 3e chaîne de France Télévision les diffusera ainsi à 20h20. Ne les ratez pas !

Créé en 2004, Plus Belle La Vie se hisse depuis 2017 en access prime time sur France 3. Les auteurs de la série développent ainsi des intrigues de plus en plus incroyables pour contrer la concurrence. Ainsi, outre le quotidien des habitants du Mistral, les téléspectateurs suivent désormais des enquêtes policières mêlant parfois du fantastique ! Pour les prochains épisodes de janvier, la rédaction de LDpeople vous raconte en avant-première les péripéties de vos personnages préférés. Attention, spoilers !

Source : Instagram @pblvofficiel

Lundi 18 janvier 2021 (épisode 4196)

Boher et le commissaire ont du mal à s’entendre. Ils essayent néanmoins de repartir sur une bonne base. Vont-ils y parvenir ? Kévin contacte ensuite Emma pour lui faire part d’une étrange découverte. Mais cette dernière traverse une épreuve dans son couple. Quant à Mirta, elle conseille à Jean-Luc de faire le premier pas pour se réconcilier avec son fils. En effet, d’après elle, cela aidera aussi son fils à guérir.

Mardi 19 janvier 2021 (épisode 4197)

Jean-Luc ne veut pas partager son camion qui lui tient trop à cœur. Thomas n’arrive pas à s’accrocher à son nouveau travail. Il décide de lâcher son poste et trouve Barbara pour lui proposer une affaire alléchante. Emma revoit enfin Camille. La jeune femme a beaucoup de mal à s’en remettre.

Mercredi 20 janvier 2021 (épisode 4198)

Sur le départ, Boher fait ses adieux à ses collègues. Camille se résigne à cracher le morceau : elle raconte à la police les dessous de son passé. Roland se sent mal quand il apprend la décision de son fils.

Jeudi 21 janvier 2021 (épisode 4199)

Entre Barbara et César, c’est l’extase. La pauvre Emma, elle, tombe ensuite sous le coup d’une violente agression. Thomas décide de faire une croix sur son passé. Le jeune homme est cette fois-ci bien décidé de se tourner vers un avenir qu’il espère rayonnant.

Plus belle la vie : Vendredi 22 janvier 2021 (épisode 4200)

Boher espère avoir les épaules pour ses nouvelles fonctions. Il découvre la complexité de son nouveau rôle. Barbara va devoir choisir même si dans son cas, ce ne sera vraiment pas facile ! Camille qui a refait surface auprès d’Emma perturbe son couple avec Baptiste.

Source : Instagram @pblvofficiel

Plus belle la vie : Des audiences en perte de vitesse

Bien que désormais diffusé en access prime time, les audiences de PBLV ont encore du mal à redresser la barre. En deux ans, le soap marseillais a en effet dégringolé de 17,6 % à 12,8 % en part d’audience. Il faut dire que TF1 et France 2 grappillent des téléspectateurs avec leurs feuilletons respectifs Demain nous appartient et Un Si Grand Soleil. La production de PBLV espère ainsi faire revenir son public grâce à des intrigues toujours plus fortes. Est-ce que cela sera suffisant ?