Plus belle la vie: Scoop: C’est la guerre au Mistral Baptiste va t’il quitter Emma?

Sabrina vient de quitter provisoirement la coloc’ pour se réfugier dans un camion. Ses fans ne la reverront probablement pas avant le printemps prochain. En attendant, ça chauffe entre les autres habitants du Mistral !

Dans cet épisode de Plus belle la vie qui sera diffusé le lundi 18 janvier 2021 sur France 2, la tension monte d’un cran. Attention spoiler ! Nous vous racontons ici en avance ce qui se passe dans cet épisode. Barbara et Thomas se félicitent d’obtenir une autorisation pour la terrasse de leur restaurant. C’est Barrault qui le leur a donnée. Ils s’occupent alors des travaux. Mais le jour de l’inauguration, Léo et Sophie leur font un sale coup !

Le sale coup de Léo et Sophie

Léo et Sophie décident en effet de lancer une grande fête le même jour de l’ouverture du restaurant de Barbara et Thomas ! Ils sèment la zizanie, obligeant ainsi les habitants du Mistral à choisir leur camp !

Plus belle la vie : Baptiste prend la fuite avec Mathis

Camille déçoit quant à elle Emma. En effet, il s’avère qu’elle est toujours en contact avec Jacob, ce qu’Emma ne savait pas. La police poursuit son enquête. La personne que Camille a accusé a un alibi. Les inspecteurs comprennent qu’elle leur a menti. Emma met au courant Baptiste qui prend la fuite avec Mathis dans l’espoir de le mettre à l’abri.

Source : Instagram @pblvofficiel

Estelle et Francesco en solo

Pour Estelle et Francesco, la coloc, c’en est trop. Ils aimeraient vivre à deux dans une maison mais celle qu’ils visitent est beaucoup trop chère pour leur budget. Sur le chemin du retour, ils sauvent Julia, une influenceuse. La jeune femme, en train de se filmer, était sur le point de se suicider ! Elle racontait à ses abonnés qu’elle ne supportait plus la pression des réseaux sociaux.

Mouss et Mila découvrent cette bouteille à la mer

Le lendemain, Julia veut donc remercier ceux qui lui ont sauvé la vie. Mouss et Mila découvrent son message mis en ligne sur internet.

Plus belle la vie : Camille recherche désespérément sa sœur Emma

Camille voudrait revoir Emma. Elle écume le marché en espérant l’apercevoir. Pas de chance, Camille se fait arrêter pour vol à l’étalage. Au poste de police, Camille ne parle que d’Emma, sa sœur. Le policier Kevin se rend compte qu’il a affaire à un cas atypique. Emma change facilement d’humeur. Du coup Baptiste fait la girouette avec elle.

Plus belle la vie : Boher à la tête de la police municipale ?

Boher à la tête de la police municipale ? Cette idée vient en effet de Léa qui en a fait la demande auprès de Lougane. Le principal intéressé ne semble en tous cas pas convaincu. Il finit cependant par se laisser convaincre. Mais la tension monte entre Cissé et Boher. Ce dernier finit ainsi par présenter sa démission. Ce chamboulement fait perdre ses moyens à Léa pendant la présentation de son programme.

Source : Instagram @pblvofficiel

Enfin, sur les conseils de Riva, Jean-Luc doit agir. Il doit en effet absolument faire le premier pas vers son fils s’il veut l’aider à guérir. Et il le sait : il bénéficie pour ça de l’aide de Mirta. Au sein de la rédaction de LDpeople, on vous avait prévenu : ce nouvel épisode s’annonce fort en couleurs. Une raison pour ne pas le louper. Alors, à vos téléviseurs !