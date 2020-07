Plus Belle la vie: Jean-Charles Chagabanian prêt à claquer la porte ?

L’acteur Jean-Charles Chagachbanian s’insurge auprès de nos confrères du Parisien contre les conditions de tournage de Plus belle la vie. Celui qui campe le personnage de Franck Ruiz, estime que les consignes sanitaires fatiguent l’ensemble de l’équipe. Explications.

Jean-Charles Chagachbanian exaspéré

Les acteurs de Plus Belle la Vie sont revenus sur les plateaux marseillais dès le 26 mai 2020. Mais si le plaisir de pouvoir refaire son métier était bien présent, rien n’était comme avant. En effet, des mesures sanitaires exceptionnelles ont été mises en place : port du masque obligatoire pour les comédiens et l’équipe technique entre les scènes, plus de contacts physique directs, ou encore utilisation du gel hydroalcoolique. Une situation pas facile pour l’ensemble des acteurs et notamment pour Jean-Charles Chagachbanian.

L’acteur exprime son exaspération concernant les mesures drastiques prises par la production et le fait savoir :« On joue le jeu, on respecte les parcours fléchés, on ne se touche plus, mais, honnêtement, cela me fait suer » a-t-il commencé par dire au Parisien, qui a réalisé une immersion sur le plateau de tournage de l’émission au tout début de la reprise du tournage. Celui qui joue Franck Ruiz dans Plus Belle la vie explique ensuite qu’il espère que tout cela cessera rapidement : « On n’a pas envie de s’habituer à cela. J’espère que cela va s’arrêter vite« .

Si le masque n’est pas forcément dérangeant pour lui puisqu’il peut l’enlever des que ça tourne, il pense aux personnes derrière la caméra, qui eux n’ont pas cette chance : « C’est deux fois plus fatigant pour tout le monde. Pour les caméramans ou les techniciens qui ont le masque toute la journée, c’est encore pire que nous ! Nous, au moins, on peut l’enlever quand on joue ».

Jean-Charles Chagachbanian bien de retour dans Plus Belle la Vie

Pendant le temps de l’interview, Alexandre Fabre a lui aussi voulu réagir et a déclaré qu’il comprenait son collègue mais qu’il était heureux d’être de retour : « Cela bouscule un peu pour des acteurs comme lui qui ne peut pas s’empêcher de toucher, car c’est un tactile. Mais cela fait tellement de bien de revenir. Les fans me demandaient ce que je faisais et où j’étais. Même si les gens ont aimé replonger dans les rediffusions, ils ont hâte de reprendre l’action où elle avait été laissée ».

Il faut dire que Jean-Charles Chagachbanian n’est pas un acteur comme les autres. Capable de partir pendant plusieurs mois et de revenir à n’importe quel moment. En effet, le 30 mai 2019 dernier, il disait alors au revoir à ses proches… avant de faire son retour sur le 9 mars dernier. Une absence qui a été difficile pour les fans de la série Plus belle la vie, qui se demandaient si Jean-Charles Chagachbanian avaient définitivement quitté la production. Mais finalement tout va bien, il est bien de retour pour camper son rôle de Franck Ruiz.

Plus Belle la Vie colle tellement à la peau de l’acteur, qu’il est en couple avec une ancienne pensionnaire de la série : Juliette Chêne (Juliette Frémont, la sœur de Céline et la fille de Charles). Comme quoi, à l’écran ou en dehors, Jean-Charles Chagachbanian est le plus heureux des hommes.