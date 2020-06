Plus belle la vie: Jean-Charles Chagachbanian pète un câble en plein tournage, il n’en peut plus !

Plus belle la vie reprend les tournages avec toutes les précautions sanitaires en vigueur. Pas question de faire prendre des risques aux équipes techniques ou aux comédiens. Mais ces mesures sanitaires pèsent effectivement sur le moral de tout le staff de Plus belle la vie. Et Jean-Charles Chagachbanian évoque sa lassitude des tournages à ce propos.

Plus belle la vie s’adapte à la pandémie pour revenir sur les écrans de télévision

La pandémie de COVID-19 continue de bouleverser nos vies. En effet, le virus circule toujours sur le territoire malgré une baisse de sa rapidité de déplacement grâce au confinement. De ce fait, la reprise économique du pays ne se fait pas sans précautions. En effet, les tournages de nos séries préférées notamment, ont été interrompus brutalement à compter du 17 mars. Et depuis le 11 mai, les activités reprennent petit à petit. C’est donc le 26 mai dernier que Plus belle la vie décide qu’il est temps de se remettre au travail. Car tout devait être mis en place pour permettre aux acteurs et aux équipes techniques de ne pas prendre le moindre risque.

Cependant, le caractère strict des gestes barrières et de mesures de distanciation sont parfois dures à vivre. En effet, Jean-Charles Chagachbanian, le comédien qui interprète Franck Vecchio-Ruiz, ne cache pas son agacement. Pour lui, cela devient extrêmement pesant moralement de faire toujours attention à respecter les mesures sanitaires. Ce sont des parcours fléchés, des lavages de main systématiques, l’absence de contact entre les gens et le port du masque autant que possible qui rythment maintenant ses journées en plateau. Mais Jean-Charles Chagachbanian a conscience du caractère essentiel de ces mesures. Et il sait aussi qu’il n’est pas le seul à les subir ni qu’elles agacent.

Les normes sanitaires peuvent épuiser les acteurs et les équipes techniques

Malgré l’engouement des acteurs et des équipes de Plus belle la vie. Ils doivent tous garder en tête que les fans attendent impatiemment le retour des épisodes inédits. Car l’ambiance en plateau de les met vraiment pas très à l’aise. En effet, pour Plus belle la vie c’est carrément un médecin qui s’installe en plateau pendant les journées de tournages. De quoi rassurer certains mais également ajouter à l’angoisse des autres. Car nous ne sommes pas tous à considérer la présence d’un médecin quotidiennement comme rassurante. Au contraire, sa présence implique que les risques soient bien présents. Et il devient impossible pour Jean-Charles Chagachbanian, comme pour d’autres, de faire abstraction de la pandémie un seul instant.

La pandémie marque Plus belle la vie comme toute la télévision et le reste

Dans de telles conditions, à la fois les risques sont grandement minimisés et à la fois ils sont toujours présents à l’esprit. Et ne pas pouvoir penser à autre chose qu’à la pandémie peut altérer le bien-être des membres de Plus belle la vie sur le long terme. L’acteur de Franck Vecchio-Ruiz dans Plus belle la vie se confiait au journal Le Parisien à ce propos. Selon lui, toutes ses règles jouent sur les nerfs de tout le monde. Pour les équipes techniques comme pour les acteurs, les règles sanitaires ajoutent une dimension supplémentaire à laquelle ils ne sont pas habitués. Alors, ils sont tous beaucoup plus éprouvés après une journée de tournage.

De plus, le comédien de Plus belle la vie reconnaît qu’il n’est pas le plus à plaindre. Car les acteurs peuvent retirer leurs masques pour jouer les scènes. Mais les équipes techniques ne peuvent pas le retirer de toute la journée. Jean-Charles Chagachbanian explique que l’atmosphère est pesante. Mais qu’ils restent tous mobilisés pour mener à bien le travail. En effet, personne ne perd de vue que les fans attendent la suite de leurs aventures. Plus belle la vie annonce son grand retour le 9 juin dernier. Un retour qui est prévu pour le 29 juin, à 20h20 sur France 3. Et ils vont tous se donner à fond pour atteindre cet objectif.

Les épisodes inédits valent bien les sacrifices et les contraintes

Ce retour tant attendu de Plus belle la vie va ravir les fans. Car les intrigues en tout genre du show ne manquent pas d’entretenir le suspense. Il reste tout de même à espérer que les mesures sanitaires ne chamboulent pas trop le jeu des acteurs. En effet, Plus belle la vie sans scènes de baisers, embrassades ou accolades sera plus difficile à avaler pour les fans. Car ils ne retrouveront peut-être pas la série comme il l’ont laissé. Quoi qu’il en soit, les acteurs et les équipes techniques se donnent à fond. Et la pandémie ne les empêche pas de faire leur travail. Certes, ils doivent s’habituer à des règles nouvelles et contraignantes. Mais c’est malheureusement le lot de toute la planète aujourd’hui. Pour endiguer la pandémie, nous devons tous réapprendre à vivre d’une façon qui limiter sa propagation.

Alors que dans le monde entier la crise bat son plein, la France et l’Europe peuvent se réjouir d’avoir trouvé un équilibre. Mais il faut avoir conscience que c’este un équilibre fragile. Pour ne pas revoir le pays confiné, nous devons tous participer pour empêcher l’arrivée d’une deuxième vague de contagion. Et cela passe par le port du masque et l’application des gestes barrières. Autant de contraintes qui nous empêche en réalité d’en subir une encore plus grande, celle du confinement. Et tous les membres de Plus belle la vie l’ont bien compris. Malgré la fatigue et l’angoisse engendrées par toutes ces nouvelles règles, les équipes de Plus belle la vie sont aussi impatients que les fans de présenter les nouveaux épisodes du show !