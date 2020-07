Plus belle la vie: la fin de la série du Mistral, les fans sont attristés !

Plus belle la vie est un feuilleton français qui fêtera sa 16ème année de diffusion le 30 août prochain. Les fans doivent-ils s’attendre à ce que la série cesse définitivement ? Non, les intrigues de Plus belle la vie n’ont pas fini de les faire vibrer. En revanche, il se pourrait bien que des surprises attendent les fans dans les mois à venir. De gros changement de décor notamment sont à imaginer dans la suite des épisodes.

Des changements marquants pourraient apparaître dans la suite de Plus belle la vie

La productrice de la célèbre série marseillaise, Géraldine Gendre, a fait des révélations à nos confrères de Puremedias. Les journalistes voulaient forcément avoir des scoops sur la suite des épisodes mais évidemment, il faudra regarder Plus belle la vie pour tout savoir. Ce que nous pouvons par contre vous dire, c’est qu’au bout de 16 ans, la productrice de Plus belle la vie n’a pas peur d’envisager des changements. Rein de trop radical cependant. Par exemple, lorsqu’elle est questionné sur le Mistral, elle répond qu’elle considère ce lieu comme un personnage de la série. Et cela devrait rassurer les fans mais les mettre sur la piste des prochains changements.

Les décors cultes sur la sellette ?

En effet, les décors de la série télévisée n’ont pas vraiment évolués en plus de quinze ans de tournage et de diffusion. Serait-il l’heure d’amorcer des changements ? Rien n’est moins sur ! Car la productrice de Plus belle la vie n’est pas fermée à des modifications conséquentes tant que cela ne va pas chambouler l’essentiel de la fiction. Car les lieux deviennent des personnages comme elle le disait. Les téléspectateurs sont autant habitués aux personnages qu’au lieux dans lesquels ils évoluent. Il faudra alors que les changements soient mineurs et progressifs pour qu’ils soient acceptés par le public.

Des surprises en tout genre surviendront rapidement

Pour le reste de son interview, Géraldine Gendre affirme que des surprises inédites attendent les fans dans les prochains épisodes. Mais elle n’a évidemment pas tenu à développer ses propos à ce sujet. Le suspense est essentiel dans Plus belle la vie comme dans les feuilletons du genre. Les intrigues se multiplient et ne se ressemblent pas. L’important pour continuer de captiver les fans et de les surprendre et de continuer à le faire alors qu’ils pensaient avoir tout vu. Et sur cette dynamique, Plus belle la vie excelle. En effet, pour continuer de passionner les foules après plus de quinze ans de diffusion, il faut bien admettre que la série a trouvé la bonne recette. Une recette qu’elle n’hésite pas à adapter à ses fans et à l’époque pour rester d’actualité et acquérir encore de nouveaux fans.

Les décors vont quelque peu changer mais cela n’aura rien d’alarmant pour les fans

Un autre des lieux mythiques de la série est un hôtel. Le fameux hôtel Le Select. Et pour terminer de rassurer nos lecteurs, vous serez heureux d’apprendre que lui non plus ne disparaîtra pas des décors. C’est en tout cas ce que l’on peut conclure de l’interview de la productrice de Plus belle la vie. Les changements ne seront pas alors ceux des lieux. Mais ils pourraient bien être dans les lieux eux-mêmes. Car comme les personnages de la série, les lieux mythiques évoluent également et se retrouvent aussi au centre d’intrigue en tout genre. Des changements au Mistral sont donc annoncés par la productrice de Plus belle la vie.

Le suspense reste la clé du show

Mais Géraldine Gendre affirme ensuite que les changements ne sauteront pas aux yeux. Pas de quoi s’inquiéter donc pour les fans de Plus belle la vie. La série va continuer à nous surprendre comme elle l’a toujours fait. Et elle se mettre au goût du jour de temps à autre pour ne pas vieillir de trop et perdre de son intérêt. Au contraire, tout semble mis en œuvre pour accentuer le suspense. Un suspense indispensable pour que les fans ne puissent s’empêcher de regarder la suite dès la fin d’un épisode.

La suite promet d’être épatante, comme toujours

Restez donc bien connectés aux réseaux sociaux de votre série préférée pour ne rien manquer. Et ne manquez surtout pas une diffusion de Plus belle la vie sur les écrans de télévision. Les intrigues qui entourent les personnages ont beau être complètement folles, elles sauront vous mettre en condition pour toujours avoir envie de savoir la suite. Sans oublier que les lieux mythiques de la série peuvent également faire office de personnages. Bien encrée depuis le début de sa diffusion sur ces principes, ce n’est pas demain que ces derniers va se voir modifier. Les fans de Plus belle la vie seront de plus en plus nombreux, de même que les épisodes. Et ce sont encore de belles années que le show a devant lui. Et ce ne sont pas les fans de Plus belle la vie qui diront le contraire. Encore quinze ans de suspense et de rebondissements à venir ?