Plus belle la vie: « La pression monte » une semaine pleine de rebondissements attend les fans !

Plus belle la vie est la série sensation depuis près de 16 ans. Mais sa longévité ne semble pas être synonyme de vieillesse ou même d’ennui. La série tente de rester à la page en introduisant toujours plus d’intrigues très contemporaines. En effet, ce sont des rebondissements inattendus qui vont surprendre les fans pendant cette semaine. Alors que certains pensaient que Plus belle la vie allait devoir dire adieu à ses fans, elle semble en réalité repartie de plus belle.

Plus belle la vie revient en force, la série n’a pas finit de faire des adeptes

France 3 fêtera les 16 ans de diffusion de Plus belle la vie le 20 août prochain. Mais les nombreux épisodes de la série se suivent et ne se ressemblent pas. Ce sont toujours de nouvelles intrigues qui apportent le suspense nécessaire pour que les fans ne puissent pas manquer la suite. En effet, depuis la reprise des tournages suite à l’arrêt imposé par la pandémie, les retournements de situations ne manquent pas. Entre les aventures de Léo, Barbara, Nathan et Anémone, voilà de quoi remplir nos soirées et nous donner des frissons. Car les choses se compliquent pour le casting. Les personnages de Plus belle la vie se retrouvent entraînés dans des situations rocambolesques.

Léo tente désespérément de venir en aide à Barbara. Car cette dernière pourrait passer de longs moments en prison ! Mais il est aussi terriblement affecté par les dernières révélations. Léo se croyait grand-père et ne peut que déplorer les mensonges de sa fille. Une fille qu’il ne découvre d’ailleurs que lorsqu’elle a 15 ans. Mais elle va apparement passer quelques nuits en prison. Cependant, les fans imaginent déjà qu’elle pourrait rapidement s’en sortir. En effet, il ne leur a pas échappé que les personnages de Plus belle la vie se retrouvent presque tous, tôt ou tard, en prison pendant de courts moments.

Voir cette publication sur Instagram Barbara dort en prison 😭⛓ #pblv #plusbellelavie #cesoir Une publication partagée par Plus Belle La Vie (@pblvofficiel) le 21 Juil. 2020 à 1 :15 PDT

Les personnages de la série rencontrent des difficultés qui mettent les fans en émoi

Nathan est lui aussi soumis à beaucoup de pression ces derniers temps. Il ne peut pas se rendre à l’évidence qu’il doive renoncer à sa paternité. Il s’est tant investi dans son rôle de père que c’est un véritable crève-cœur que d’imaginer Léon ailleurs que près de lui. Les fans sont tout aussi bouleversés que lui et ne parviennent pas à accepter que le petit puisse disparaître. C’est l’inconnu qui attend Nathan et il semble complètement désemparé.

Il y a tant de personnes qui sont impliquées à faire en sorte que le petit Léo ne manque de rien. Ainsi, tous ces personnages qui ont un rôle dans la vie de Léon sont forcément pris à partie dans les histoires des uns et des autres. Les intrigues se mêlent et s’entremêlent alors dans un joyeux remue-ménage. Les fans tentent de suivre et se faisant, ils se font surprendre par des événements qu’ils n’avaient pas vu venir. Mais ils restent logiques avec l’histoire. Par exemple, la recherche de Pauline va causer du soucis à bien des personnages, de près comme de loin.

Des rebondissements inattendus risquent de se produire dans la suite des épisodes

Les enquêtes de Barbara et de Nathan sur le Docteur Merle vont-elles porter leurs fruits ? A-t-il un rapport avec la disparition soudaine de Pauline, la mère biologique de Léon ? Les recherches et l’implication auprès de ce nouveau-né vont-elles permettre un rapprochement amoureux entre Nathan et Barbara ? Ce sont autant de questions que les fans de Plus belle la vie se posent à juste titre. Et dans les commentaires sur les réseaux sociaux, il ressort qu’une idylle entre Nathan et Barbara serait la bienvenue. Les fans espèrent secrètement les voir finir ensemble.

Plus belle la vie fera tout son possible pour captiver son audience

Enfin, pour la suite des aventures des personnages de Plus belle la vie, il faudra se rendre sur France 3. Tous les soirs de la semaine Plus belle la vie revient avec un épisode inédit qui va vous passionner. En effet, avec toutes ces nouvelles intrigues, ce sont beaucoup de questions auxquelles la série va devoir répondre. Il faudra alors faire avec les états d’âmes de chacun pour arriver au terme des rebondissements. Mais, tout en sachant que d’autres nœuds de l’histoire vont se créer au fur et à mesure. Pas un épisode de Plus belle la vie ne se passe sans que les fans se demandent comment les personnages ont pu se retrouver dans cette situation.

C’est peut-être ce qui fait que cette série est capable, malgré plus de 15 ans de diffusion, de surprendre son public. La surprise crée l’attente et l’envie d’en savoir plus. Les fans restent majoritairement attentifs au développement des histoires des personnages de Plus belle la vie. Pourtant, une nette baisse d’audience se fait ressentir par rapport à l’année dernière. Faudra-t-il mettre cela sur le dos de la pandémie ? Des vacances d’été ? Quoi qu’il en soit, Plus belle la vie semble prendre la mesure de cette baisse d’audimat. Et elle met les petits plats dans les grands pour reconquérir son public. Ainsi, elle propose des intrigues encore plus rocambolesques que d’habitude et les acteurs se donnent à fond pour permettre aux fans de s’immerger dans l’histoire avec passion.