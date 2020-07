Plus belle la vie: Pourquoi notre série phare a toujours battu les records d’audiences, voici les secrets !

Plus belle la vie toujours un véritable succès après 15 ans de présence ininterrompue à l’antenne. Mais pourquoi la série cartonne-t-elle encore aujourd’hui, et qu’est-ce qui fait le si grand succès de ce feuilleton qui fascine les fans depuis de nombreuses années pour découvrir quotidiennement les aventures de leurs personnages préférés dans la belle cité phocéenne ?

Alors que la reprise des tournages a enfin pu recommencer depuis le mois de juin après plusieurs longues semaines d’arrêt dû à la pandémie de covid-19 qui avait gelé toute l’industrie du cinéma et de la télévision en France, Plus Belle La Vie est enfin revenue sur les écrans pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui suivent l’aventure de leurs héros préférés tous les soirs à partir de 20 h 15.

Si évidemment d’autres feuilletons et d’autres séries connaissent également un énorme succès, Plus belle la vie est véritablement rentrer dans le quotidien de ses téléspectateurs. D’après les révélations de Laurent Kérusoré, l’interprète de Thomas dans Plus belle la vie, le barman du Mistral donne son sentiment pour expliquer cette intimité qui existe entre le feuilleton et son public, »

Vu que je suis présent depuis le début, je remarque le public s’est attaché au personnage depuis toutes ces années. Ils vieillissent avec nous, on les rassure, on fait partie de la famille » analysait-il, avant de rajouter » les intrigues touchent la vie de tous les gens, on parle de leur vie. On a des sujets basiques comme la difficulté de payer son loyer par exemple, comme des intrigues les plus rocambolesques. C’est, je pense, ce qui fait que ça continue de marcher depuis tant d’années « .

Si les personnages sont devenus des véritables membres de la famille du public qui s’identifie à eux, les décors sont eux aussi devenus très familiers des téléspectateurs. On ne compte plus le nombre de touristes qui arrivent dans la belle ville de Marseille, et qui cherchent à savoir où se trouve la place du Mistral, le bar de Roland ou l’hôtel Select. Mais à la grande déception des voyageurs qui souhaitaient découvrir les lieux, » Le Mistral » est un quartier imaginaire dans lequel se déroule l’essentiel de l’action du feuilleton. Largement inspiré du » Panier « , le vieux quartier du centre de Marseille, il s’agit en fait d’un décor construit de toutes pièces dans les studios de la Belle de Mai. En tout cas, la série Plus belle la vie est depuis plus de 15 ans un véritable ambassadeur du tourisme pour Marseille, même si trois quarts des scènes de la célèbre série sont en réalité tournés en studio, dans des décors reconstitués.

Une autre des raisons qui semble faire le succès de Plus belle la vie c’est qu’elle met en scène plusieurs générations, des adolescents comme des adultes et toutes les identités que l’on retrouve dans la société. Lors de cette interview, Laurent Kérusoré partageait cette analyse » Je sais qu’on est suivi par pas mal de jeunes, et dire que lorsqu’il n’y avait plus d’épisodes inédits de diffuser, ils étaient perdus. La série est importante pour eux, c’est impressionnant de voir que le feuilleton est ancré dans le paysage audiovisuel. S’il nous aime bien, c’est parce que ça les rassure de voir des visages tous les jours. Et aussi parce que c’est une série que tu peux regarder en famille « .

La réussite de Plus Belle La Vie tient donc au fait que la série aborde tous les sujets. » Par rapport à mon rôle (son personnage est homosexuel, ndlr), ça a délié beaucoup de langues autour de la table. Beaucoup de jeunes sont parvenus à sortir du placard grâce à Thomas, ça les a aidés. J’ai sauvé des personnes qui étaient complètement perdues à cause de ça, et le fait que Roland, mon père dans la série l’accepte, et bien plusieurs parents ont accepté l’homosexualité de leurs enfants. Je recevais beaucoup de courriers d’ailleurs, surtout des parents ou des grands-parents, pour me remercier d’avoir renoué le dialogue dans leur famille. Par exemple, j’ai une histoire où le fils était très mal dans sa peau dû à sa sexualité. Et en voyant le père réagir positivement devant le personnage de Thomas, lors de l’une des scènes, il s’est retourné vers son père pour lui dire ‘ tu sais papa, je suis comme Thomas ’. Et comme c’était l’un des personnages préférés, il se tut et les choses se sont très bien passées « .

Même s’il existe des personnages qui sont présents depuis le début et que d’autres s’en sont rajoutés, il n’existe pas réellement de héros singulier dans Plus belle la vie, comme le confirmait l’acteur : » il ne faut pas non plus qu’il y ait de premier rôle. Dans le feuilleton, il n’y en a pas, même si on est plus de 22 personnages. S’il devait y avoir un personnage principal, ce serait la place du Mistral. C’est ça aussi qui aide au public à se projeter en nous, et ce qui fait que la série est toujours aussi appréciée, je pense « . Une longévité, et un succès qui doit faire envie à bon nombre de producteurs et de réalisateurs qui tentent de reprendre les ressorts dramatiques de Plus belle la vie, pour tenter d’arriver à la même réussite. Mais pour l’acteur, il s’agit aussi d’un moyen de rester au top et de se surpasser à chaque épisode aussi bien pour les comédiens que pour les scénaristes. « Nous ne sommes pas contre la concurrence. Ça émane des nouveautés chez nous et c’est stimulant. Entre nous, ce n’est pas du tout la guerre, j’ai des copains qui tournent dans les autres séries » avait-il déclaré.

Après 15 ans d’existence, des acteurs qui sont arrivés et d’autres qui sont partis, des décès et des naissances, des unions et des séparations, Plus belle la vie est un peu le reflet scénarisé du quotidien de chacun des très nombreux téléspectateurs qui grâce à leur série préférée passent chaque soir un joli moment de détente devant leur écran. Un feuilleton dont le succès ne se sera jamais démenti et qui tente de coller au plus près des sujets qui intéressent les fans tout en les fidélisant grâce à des personnages éminemment attachants. Une réussite due au talent des comédiens, mais aussi à celui des scénaristes.