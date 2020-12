Plus Belle la vie: Qui est Tom, le compagnon très mystérieux de Dounia Coesens?

Dounia Coesens a connu un gros succès dans Plus belle la vie pendant près de dix ans. Si aujourd’hui on retrouve la jeune femme dans plusieurs téléfilm, on en sait pas plus sur sa vie amoureuse. Aujourd’hui, l’actrice est en couple et on en sait plus sur son idylle. La rédaction de LD People va vous en dire plus.

Dounia Coesens discrète sur sa vie amoureuse

Si tout le monde était au courant de ses dernières histoires d’amour, aujourd’hui, Dounia Coesens veut rester discrète sur le sujet. En effet, voilà maintenant quelques années que la jeune femme est en couple avec un certain Tom. Ce dernier qui est musicien professionnel, lui avait même proposé il y a quelques mois, un pacs : “En janvier, Tom m’a proposé de nous pacser. Il m’a offert une magnifique bague en or jaune et turquoise. Elle ne me quitte plus” avait notamment dit la comédienne chez nos confères de Télé 7 Jours en 2019. Et c’est justement cette année-là que les deux tourtereaux se sont donc unis dans la plus grande discrétion.

#News : Dounia Coesens en couple : qui est Tom, son mystérieux compagnon ? https://t.co/zDr1Sf9Ols — Eloise ♡ (@Eloise92i) December 9, 2020

La comédienne qu’on a pu voir pendant près de dix ans dans “Plus Belle la Vie” avouait également chez nos confrères, que leurs emplois du temps respectifs plutôt chargés étaient parfois un problème pour la vie de couple : “Lui est moi, on est souvent sur les routes, chacun de notre côté” déplorait-elle. Malgré le fait que Dounia Coesens ne partage jamais de photo où on peut voir le jeune homme, LD People est certain que l’histoire d’amour est toujours d’actualité. En effet, le fait qu’elle porte quotidiennement sa bague prouve que les deux tourtereaux se fréquent toujours.

Un téléfilm avec Michel Cymes

C’est une question que tous les fans de “Plus Belle la Vie” se posent, est-ce que Dounia Coesens fera bientôt son retour dans la série ? Pour rappel, le dernier passage du personnage de Johanna dans les intrigues, remonte à l’arrestation de l’Enchanteur. Dans un entretien pour Télé Star, l’actrice a fait des révélations sur son possible prochaine retour : “Non, ce n’est pas prévu. Mais si je suis disponible quand la production m’appelle, je viens”.

Si malheureusement son retour dans “Plus Belle la vie” n’est pas pour tout de suite, Dounia Coesens sera présente très bientôt dans un téléfilm “Cambrousse” au côté de Michel Cymes : “Je joue une médecin urgentiste parisienne qui débarque à la campagne, dans un désert médical. Elle est obligée de partager le cabinet d’un vétérinaire qui fait office de généraliste, incarné par Michel. Mais ils vont finir par bien s’entendre” nous explique-t-elle. Elle poursuit son propos en parlant de son compère :“On sent qu’il a l’habitude des caméras. Et il a envie d’apprendre”.