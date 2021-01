Plus belle la vie: Roland va vendre son bar au Mistral, son magnifique geste pour Thomas

Nouveau rebondissement dans “Plus belle la vie“. Roland, propriétaire emblématique du Bar, va vendre ses parts du Mistral à un personnage emblématique de la fiction. La rédaction de LD People va vous dire de qui il s’agit.

Un changement radical au Mistral

Délogé de son appartement par Roland qui y a installé Sophie et ses enfants, écarté du Mistral par François, son frère revenu des Etats-Unis, au profit encore une fois de cette Sophie, Thomas avait fini par rendre son tablier il y a quelques semaines. Et depuis ce jour-là, tout a changé au Mistral. En effet, aujourd’hui, Thomas n’est plus derrière le comptoir, Barbara n’est plus en cuisine et Sabrina s’est fait virée par Roland après lui avoir dit ses quatre vérités. Ainsi, on retrouve Claire, Alison et Sophie, qui a repris les rênes et fait tourner la boutique.

Mais malheureusement pour eux, à trois, c’est compliqué de faire correctement les choses. Heureusement, il y a quelques jours, Léo a rendu son badge de policier pour se consacrer à sa nouvelle compagne : Claire. Mieux encore, il passe désormais ses journées à servir des cafés ! Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est plutôt assez doué. De quoi lui donner des idées pour la suite ?

Plus belle la vie : Roland vend son bar au Mistral

Si Thomas, a dû prendre le temps de digérer toute cette affaire, il semblerait qu’aujourd’hui ce soit chose faite. En effet, après une discussion avec Barbara une idée lui vient en tête : monter leur affaire ensemble. Lui au bar, elle en cuisine. Mais si tout cela paraît plutôt séduisant, ils vont très vite se heurter à la réalité : le manque de financement. Evidemment, les scénaristes de “Plus Belle la vie” ont tout prévu puisque dans un extrait de l’épisode de lundi 25 janvier et mis en ligne sur le site officiel de la série, on découvre comment le fils de Roland va trouver l’argent. On peut ainsi voir Roland, Thomas, Léo ainsi qu’un homme qui semblerait être un notaire.

Alors que Roland demande à son fils s’il comprend la signification de ce rendez-vous, Thomas signe les papiers et déclare à Léo :“Te voilà l’heureux copropriétaire du Mistral”. Il poursuit son propos et fait remarquer à son père qu’ils se reverront souvent : “On va être amenés à se revoir. Tu vois le local en face ? c’est là que l’on va s’installer avec Barbara”. Voulant l’aider dans son projet, Roland va donc vendre ses parts de son propre bar. Un ultime sacrifice pour tenter de réparer ses erreurs passées. Et quelle ne sera pas sa surprise quand il va découvrir que c’est bel et bien Léo Castelli qui va les lui racheter.