Plus belle la vie: Sabrina disparaît-t-elle définitivement de la série? Les toutes dernières infos pour vous!

Eléonore Sarrazin interprète la jolie Sabrina dans Plus belle la vie depuis 5 ans maintenant. Mais rien ne va plus pour son personnage. En effet, Sabrina est plus isolée que jamais. Même l’actrice le reconnaît : ça sent la fin !

Les changements se suivent mais ne se ressemblent pas au sein de la série culte Plus belle la vie de France 3 ! Récemment, la comédienne Fabienne Carat a décidé de s’ouvrir à d’autres horizons. Les auteurs de la série ont donc précipité le départ de son personnage, Samia. Désormais, c’est Sabrina qui semble plus que jamais sur le point de disparaître.

Isolée dans le camion d’une amie SDF décédée

Les téléspectateurs ne sont pas dupes : ils savent que le sourire et la joie de la pimpante serveuse dissimulent une bien triste réalité. En effet, Sabrina a raconté à son entourage avoir décroché un job et trouvé un appart à Aix-en-Provence grâce à un ex.

Si elle a recours à ce mensonge, c’est que la vérité est trop horrible pour être dite. Sabrina se retrouve en effet dans un camion, celui de son amie SDF Chloé, aujourd’hui décédée. Sans argent, sans amis ni famille, qu’adviendra-t-il de la jeune femme ? Au sein de la rédaction de LDpeople, tout ça nous fait froid dans le dos !

“A priori, c’est doucement la fin du personnage.”

Pour l’occasion, Eléonore Sarrazin s’est confiée aux journalistes de Télé-Loisirs. “Dans Plus belle la vie, quand on tue quelqu’un, qu’on est à deux doigts de finir en prison, qu’on n’a plus de mec, plus de job, plus d’appartement, plus de famille et plus d’amis, a priori, c’est doucement la fin du personnage, admet la comédienne. Et de poursuivre : “ Donc je me suis renseigné et, apparemment, ils ont des choses à écrire et ont hâte de les développer pour la suite de Sabrina. Donc, non, je ne m’inquiète pas.”, poursuit-elle. L’actrice sait ainsi qu’elle se retrouvera sur le plateau de tournage au printemps prochain.

Plus belle la vie : Sa lueur d’espoir



Les fans du personnage de Sabrina devront donc patienter avant de la retrouver. “On reçoit les textes trois semaines avant le tournage et, comme je ne recommence que début mars, je ne sais donc encore rien de la suite”, explique Eléonore Sarrazin, qui n’a donc aucune idée de ce qui se trame pour son propre personnage.

Source : Instagram @leo_saca

Mais une chose est sûre, elle espère que Sabrina va rebondir de cette terrible épreuve. “C’est bien joli de toujours rester positive, mais cette fois Sabrina a lâché la rampe. Il ne faut pas la condamner trop tôt, elle va se remettre sur pied, espère la jolie brune. “Je suis persuadée que, dans le fond, elle n’a pas changé et qu’on va la retrouver. Il ne faut pas s’inquiéter. En ce qui me concerne, je ne m’inquiète pas pour elle, je sais qu’elle a de la ressource et j’ai hâte de voir ce qu’il va se passer ensuite.” A suivre !