Plus belle la vie (spoiler): Les prochains épisodes dévoilés! Lucie est en grand danger!

Dans Plus belle la vie, les intrigues s’enchaînent à une vitesse impressionnante. Ainsi, le célèbre feuilleton de France 3 va une fois de plus connaître des heures sombres. Car aujourd’hui, la vie de la petite Lucie va basculer. Son père, Jean-Paul Bauer doit donc faire face un nouveau drame. En effet, Samia est désormais introuvable. Après sa compagne, Bauer perd aujourd’hui sa fille. En effet, l’enfant a été victime d’un rapt. LD People vous livre donc le scénario des prochains épisodes…

Plus Belle La Vie : un nouveau drame en préparation

Le kidnapping de la petite Lucie

Depuis plusieurs décennies maintenant, Plus Belle La Vie fait les beaux jours de France 3 chaque jour en début de soirée. En effet, le célèbre feuilleton est l’un des plus suivis de l’Hexagone. Tout le monde connaît désormais la vie du Mistral et de ses habitants. Rarement, la ville de Marseille n’aura été mise en valeur de cette manière. Un véritable coup de publicité pour la cité phocéenne.

Car chaque jour, ils sont des millions à suivre les aventures des personnages de Plus belle la vie. D’ailleurs, le public semble très attaché à leurs héros. Et une fois de plus, le suspense va tenir en haleine les aficionados du feuilleton. Car dans les prochains épisodes, Plus Belle la Vie va connaître un nouveau tournant majeur : la petite Lucie devra face à un immense ce péril. Ainsi, LD People vous raconte tout.

Une vengeance machiavélique

Dans Plus belle la vie, Jean-Paul Bauer voit sa vie basculer. Son épouse a disparu. Pourtant, les fans du feuilleton savent très bien que Samia Nassri ne reviendra jamais. En effet, la comédienne Fabienne Carat ne fait plus partie du casting. Dès lors, les scénaristes ont imaginé une fin à son personnage. Néanmoins, Jean-Paul Bauer doit continuer à exister. Et sa vie est désormais basée sur l’éducation de sa petite Lucie. Pourtant, tout va une fois de plus déraper. Car Jacob a décidé de séquestrer l’enfant. En effet, le kidnappeur veut par ce geste exercer un véritable chantage. Il n’a qu’un seul souhait : revoir Camille. Pour ce faire, il vient d’acquérir une nouvelle demeure. Dès lors, il met tout en œuvre pour arriver à ses fins. Jean-Paul Bauer vit donc une nouvelle épreuve terrible.

Alors, arrivera-t-il à sauver sa fille ? Et comment va-t-il s’y prendre ? Pour connaître la fin de cette histoire, vous savez évidemment ce qu’il vous reste à faire. Mais dans l’intrigue de Plus Belle La Vie, le suspens est loin de s’arrêter là. En effet, d’autres personnages vont connaître des moments difficiles. Notamment Emma, dont le fils semble s’éloigner de plus en plus d’elle. Après les absences répétées de sa maman, l’enfant s’est, en effet, accroché à son père. Dès lors, il existe désormais une véritable cassure entre la mère et le petit garçon. De plus, Emma est maintenant aux côtés de Camille, sa sœur. Mais là aussi, tout ne se passe pas pour le mieux. Pire, il existe de véritables tensions entre elles. Alors comment tout cela va-t-il se terminer? Rendez-vous chaque soir sur France 3 en début de soirée pour le savoir!