Plus Belle la vie: Stéphane Hénon se sépare de sa femme Isabelle, il divorce !

Plus Belle la vie: Ce lundi 18 janvier 2021, Stéphane Henon a annoncé une bien triste nouvelle sur sa vie privée. Le comédien qui campe le personnage de Jean-Paul Boher dans “Plus Belle la vie” a annoncé qu’il s’était séparé d’Isabelle, sa femme depuis de nombreuses années . Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Stéphane Hénon annonce son divorce

Dans Questions de fans, une émission diffusée sur le site de Télé Loisirs, Stéphane Hénon a pris le temps de faire des confidences exclusives. En effet, l’interprète de Jean-Paul Boher dans “Plus Belle la Vie” a notamment déclaré qu’il s’était tout récemment, séparé de la mère de ses enfants :”Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction ou c’est la fiction qui suit ma vie. Cela dépend des moments. J’ai un parallèle avec Boher qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent” a-t-il notamment expliqué. Pour autant et malgré l’épreuve qu’est le divorce, tout se passe au mieux pour Stéphane Hénon.

Pour rappel, Stéphane Henon partageait la vie d’Isabelle depuis plus de dix ans, qu’il avait rencontré lors du tournage de “Plus Belle la Vie” puisqu’elle s’occupait de la communication. Ensemble le couple a notamment accueilli deux enfants : Milo, qui a aujourd’hui huit ans et un second garçon, qui a quatre ans et dont on ne connaît pas le prénom. L’acteur phare de la série de Marseille est également le papa d’une jeune Tina, née d’une précédente relation, qu’il n’hésite pas à montrer sur les réseaux sociaux.

Stéphane nous parle de son frère jumeau

Dans cette même interview, Stéphane Hénon nous parle également de son frère jumeau, Eric Hénon, qui est chargé de coacher les acteurs avant qu’ils ne passent devant la caméra. L’occasion pour lui de dire comment ça fait de travailler en famille : “C’est génial de travailler avec son frère jumeau. Je m’entends très bien avec lui. Les autres acteurs sont ravis de l’avoir. Cela se passe très bien avec tout le monde”.

Evidemment, la question que tout le monde se pose, c’est pourquoi Eric Hénon n’a pas pris la même voie que son frère. Stéphane Hénon a une réponse : “Eric a essayé d’être comédien à un moment donné, mais il a énormément le trac. Il avait un trac négatif qui le tétanisait. Il n’y arrivait pas, donc il est devenu metteur en scène de théâtre avec beaucoup de talent.