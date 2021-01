Plus belle la vie: Thomas dévoile à son papa son gros projet avec Barbara!

Dans l’épisode de ce lundi, Thomas va choquer son père en lui apprenant que le nouveau local de son bar sera en face du sien. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il se passera dans Plus Belle la Vie prochainement.

Thomas prêt à monter un restaurant avec Barbara

Délogé de son appartement par Roland qui y a installé à la hâte Sophie et ses enfants, écarté du Mistral par François son frère, Thomas avait fini par rendre son tablier. Mais pas question pour lui de se laisser faire. Après un temps de réflexion, il a décidé de frapper fort et d’ouvrir son propre commerce avec Barbara. Lui au bar, elle en cuisine. Mais comme dans n’importe quel projet, il faut des liquidités et ce n’est pas aussi facile d’en avoir. Le jeune homme a alors pris la décision de vendre ses parts du Mistral. Une situation difficile à vivre pour Roland.

Une situation pas facile à vivre non plus pour les acteurs. D’ailleurs, Michel Cordes a déclaré que parfois, l’émotion était au rendez-vous lors des tournages : “Avec Laurent Kérusoré -l’interprète de Thomas), nous avons souvent les larmes aux yeux en jouant cette intrigue, car notre lien amical est fort. Depuis toutes ces années, je suis son papa de fiction“. Et forcément, sachant que c’est la première fois qu’il y a des disputes aussi fortes entre eux, l’émotion peut vite prendre le dessus. C’est le cas parfois.

Plus belle la vie : Sophie ne se laissera pas faire

Et justement, ce lundi 25 janvier, on a pu voir une scène où Roland, Léo, Thomas ainsi qu’un notaire sont attablés. Roland demande alors à son fils s’il comprend la signification de ce rendez-vous. Et effectivement, il ne veut pas revenir en arrière, il veut avancer et ça passe par la vente de ses parts. Il s’adresse alors à Léo et le félicite : “Te voilà l’heureux copropriétaire du Mistral”. Le jeune homme déclare ensuite à son père qu’il prendra le local juste en face du Mistral : “On va être amenés à se revoir. Tu vois le local en face, demande-t-il à son père sans attendre sa réponse, c’est là que l’on va s’installer avec Barbara”.

Mais si Roland aura du mal à réagir, Sophie aura moins de scrupule. En effet, elle va monter un plan machiavélique contre Thomas et Barbara. La nouvelle “gérante” du Mistral va aller à la rencontre de Barrault pour le convaincre de faire quelque chose contre eux. Elle va dire notamment que le fils de Roland est un ancien barman d’Ibiza, et que ça allait être la fête tous les soirs. Reste maintenant à savoir ce qu’il va se passer. A la rédaction de LD People, on a hâte de voir la suite de Plus Belle la vie.