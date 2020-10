Plus Belle la vie : Une actrice va quitter la série, perturbée par le Covid, va t’elle revenir !

Les tournages de la série Plus belle la vie s’apprêtent une fois de plus à connaître de lourdes perturbations à cause de la covid-19. Si l’enregistrement des feuilletons a été arrêté durant de nombreuses semaines pendant, et après le confinement, aujourd’hui le célèbre programme vit de nouvelles difficultés. En effet, l’une des actrices a été déclarée ” Cas contact “. Ce mardi 20 octobre 2020, les responsables de la production de Plus belle la vie ont partagé un message sur le compte Instagram officiel du feuilleton de France 3. Afin d’éviter tout risque sanitaire, les responsables ont préféré prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. La jeune femme a donc été écartée du casting durant une période indéterminée.

” Recast provisoire. Le Mistral n’échappe pas à la vague de la Covid. La comédienne @kikalaoui, qui prête ses traits à Mila depuis plus de 2 ans maintenant, a été identifiée cas contact de proximité. Pour des raisons sanitaires évidentes, Malika s’est temporairement retirée des plateaux de tournages, le temps de dissiper tous les doutes. Nous tenons à rassurer les fans de la comédienne qu’elle va bien et qu’elle reprendra très vite son rôle. Mila étant au cœur des intrigues du moment, la production s’est vue dans l’obligation d’engager une autre comédienne pour reprendre temporairement son rôle. Nous souhaitons donc la bienvenue à la talentueuse Laura Farrugia et un très bon rétablissement à Malika qui reprendra sa place à nos côtés dès que les doutes seront levés. The show must go on. On ne le dira jamais assez : soyez prudent face au coronavirus et respectez les gestes barrières “ pouvaient lire les fans de l’émission sur les réseaux sociaux.

Dans ce message, les internautes ont pu découvrir le visage de la remplaçante de Malika. Les producteurs n’ont malheureusement pas eu le choix que de remplacer la jeune actrice. Le déroulement de Plus belle la vie et les scénarios en cours ont obligé toute l’équipe à trouver une solution rapidement. La jeune Laura Farrugia reprendra donc le personnage de Mila durant quelques épisodes. Laura Farrugia a ainsi la chance pour la première fois d’inscrire son nom au générique de l’une des séries les plus célèbres de France. Si la jeune femme n’est pas encore très connue, elle est loin d’être une novice dans le petit monde de l’audiovisuel. En plus de ses talents d’actrice, la jeune femme est également réalisatrice. Au mois de mars dernier elle était d’ailleurs présente à Touquet-Paris Plage lors du festival FIGRA pour présenter son documentaire intitulé Bezness.

Mais malgré ses talents, la jeune femme n’a pas encore goûté à la saveur de la notoriété. Son prochain rôle au cœur de la vie du Mistral devrait donc véritablement changer les choses. Car dans quelques jours, plusieurs millions de téléspectateurs découvriront son visage. Passant véritablement de l’ombre à la lumière, Laura Farrugia connaîtra en plus une autre difficulté. Car elle va interpréter un rôle déjà tenu normalement par une autre actrice. Les fans du programme ne manqueront donc pas de faire la comparaison. Mais on peut faire confiance à la production de Plus belle la vie pour toujours trouver les perles rares, parmi les acteurs et les actrices françaises. Lors de cette annonce, la production de PBLV n’a pas oublié de saluer Malika, en lui souhaitant le meilleur et de revenir très vite !