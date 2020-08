Plus belle la vie: Une ancienne Miss rejoint le casting de notre émission favorite !

Alors que les scénaristes de Plus belle la vie n’arrêtent pas de surprendre les fans du célèbre programme en multipliant les intrigues depuis quelques mois, avec de nouveaux rebondissements, c’est également l’arrivée de nouveaux personnages qui vont pimenter les prochains épisodes. Les producteurs comme à leur habitude tentent également de surprendre les téléspectateurs avec de nouveaux invités, dans le casting du feuilleton français le plus suivi de l’Hexagone. En 20 ans d’existence, Plus Belle La Vie aura vu à son générique défiler de grands noms, mais aussi des acteurs moins connus qui au fil du temps sont devenus de véritables stars.

Aujourd’hui, c’est un nouveau visage que les producteurs du feuilleton marseillais ont décidé d’intégrer dans la vie du Mistral. Un visage qui pourtant venu de l’étranger n’est peut-être pas totalement inconnu pour les fans de télévision qui ont pu l’apercevoir durant quelques saisons dans le célèbre soap américain Amour, gloire et beauté. Mais la jeune femme en question est également très célèbre en Suisse puisqu’elle a été élue Miss de ce pays en 2005. Suite à ce succès, elle avait également eu la chance de se présenter au concours de Miss Univers, compétition durant laquelle elle arrivait sur la troisième marche du podium. Une très rare performance pour une jeune femme européenne que seule la Française Iris Mittenaere aura également réussie en ayant elle-même décrochée le sacre suprême.

Lauriane Gilliéron a donc intégré la célèbre équipe d’acteurs de Plus belle la vie pour incarner un personnage qui devrait prendre une part importante dans le déroulement des prochains épisodes. La jolie jeune femme interprétera Helena Horn qui va s’intégrer à la vie quotidienne du Mistral. Âgée de 36 ans, l’actrice campera le rôle d’une grande architecte qui vient à Marseille pour un très gros projet de construction. Lauriane Gilliéron côtoiera donc Fabienne Carat, Laurent Kerusoré ou encore Rebecca Hampton sur les plateaux de la Belle de Mai. L’ancienne Miss de beauté est passionnée par le métier de comédien depuis de nombreuses années. La jeune femme a notamment étudié au très célèbre Lee Strasberg Theatre and Film Institute de New-York et Hollywood. Elle a également eu quelques très beaux rôles dans plusieurs films américains dont notamment Stand Up Guys en 2012 aux côtés de Al Pacino. On a également plus la retrouver dans des séries comme Psych, Castle et encore Amour, Gloire et Beauté de 2011 à 2016.

C’est donc un nouveau très joli visage que Plus belle la vie s’apprête à accueillir en la personne de ce mannequin qui a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans. Née le 25 juillet 1984 à Lausanne en Suisse, l’actrice est également une danseuse latino-américaine très connue et est végétarienne depuis sa plus tendre enfance. D’un tempérament bien affûté, la jeune femme aime se lancer de nouveaux défis, et se battre sur tous les terrains du monde ” L’idée d’abandonner ne m’a jamais traversé l’esprit. On a qu’une vie. De toute façon, même si ça ne marche pas, je ne me vois pas rentrer en Suisse. J’ai une affinité avec les États-Unis et c’est là-bas que je me reconvertirai si je devais le faire un jour “.

Plus belle la vie



Du côté de sa vie privée, Lauriane Gilliéron reste très discrète. Même si selon une certaine presse américaine, la jeune Suissesse aurait été en couple avec Chad Schropp, un comédien qu’elle aurait rencontré sur le tournage du feuilleton Des jours et des vies. “ A 28 ans, j’ai toujours l’impression d’en avoir 20. La vie de famille, les enfants, ce sera plus tard. C’est peut-être un peu égoïste de ma part, mais j’ai envie de réaliser mes rêves avant de m’occuper de quelqu’un d’autre “ expliquait-elle aux journalistes de L’Illustré, pour expliquer que la vie sentimentale n’était pas sa priorité aujourd’hui, mais bel et bien sa carrière.

Parmi les séries et téléfilms auxquels elle a également participé, on peut retrouver Suburgatory, Love Bites, Friends with Benefits, Lucky Days et même Les Experts. Lauriane Gilliéron est donc loin d’être une novice et possède déjà un CV très impressionnant des deux côtés de l’Atlantique. La belle jeune femme arrive donc dans le célèbre feuilleton français, auréolée d’une carrière internationale, mais sans pour autant tout prendre comme gagner d’avance.

L’actrice vaudoise se rend bien compte de la chance qui lui a été donnée d’intégrer le casting de Plus belle la vie même s’il ne s’agit pas pour l’instant d’un rôle récurrent comme elle l’expliquait dans une interview accordée au Quotidien Matin. La jeune femme revenait sur cette opportunité. Depuis qu’elle a quitté Los Angeles pour revenir en Suisse, l’actrice multiplie les projets comme elle le confirmait le 21 juillet dernier sur Instagram : “Je jouerai Helena Horn (…) c’est un rôle invité. On ne me verra que dans quelques épisodes “. Un rôle qu’elle a décroché durant la période de confinement, “ C’était fermé, il y avait toujours des instructions de voyage. J’ai alors filmer l’audition chez moi avec l’aide de mon frère. Ils m’ont ensuite demandé de venir à Paris, fin juin, pour un nouvel entretien. Cela tombe bien, car j’y étais en tournage pour un court-métrage. Le 6 juillet, j’ai reçu une réponse positive et je suis partie le 17 dans le sud de la France pour le tournage “.

Même si elle avouait lors de cette interview, qu’elle ne connaissait pas très bien Plus belle la vie, elle se rend bien compte de l’engouement que cette production suscite autour du public ” J’ai énormément de gens qui la regarde autour de moi, dont ma meilleure amie qui doit suivre le feuilleton depuis 10 ans. Rien que pour ça, je suis heureuse d’être ici ” expliquait-elle alors aux journalistes avant de poursuivre, ” C’est une énorme machine, très impressionnante et une expérience super. Je suis très contente de faire partie de cette aventure “.

Des enregistrements qui ont donc eu lieu il y a quelques semaines et que les téléspectateurs pourront découvrir probablement dans le courant du mois de septembre sur France 3 pour le public de l’Hexagone, et sur RTS pour les fans suisses de Lauriane Gilliéron.

Une expérience que la jeune femme a jugé éminemment intéressante, avant de poursuivre sa carrière qui semble d’ores et déjà très bien lancée. Que cela soit en Suisse, aux États-Unis ou en France, la belle comédienne semble avoir de nombreuses propositions, et est donc loin d’abandonner un métier qu’elle souhaitait faire depuis son plus jeune âge.