Plus belle la vie : une célèbre youtubeuse et influenceuse rejoint le casting !

Plus Belle La Vie accueille une fois de plus une nouvelle comédienne. D’ailleurs, cette fois-ci, il s’agit d’une personne très connue sur les réseaux sociaux. La production a en effet décidé d’intégrer une célèbre influenceuse d’Instagram et de YouTube. Qui est-elle ? Et comment est-elle arrivée dans le casting du carton de France 3 ? LD People vous explique tout.

Plus Belle La Vie : une star des réseaux fait son apparition

Loin d’être une débutante

Cette comédienne qui arrive dans Plus belle la vie n’en est pas à son coup d’essai. En effet, en plus d’être une vedette sur le web, la jeune femme a déjà à son actif quelques participations à des feuilletons célèbres. Mais alors, quel est son nom ? En réalité, il s’agit de Nadia Richard plus connue sous le nom de Nad Rich Hard. Plus de 242 000 abonnés sur sa chaîne YouTube la suivent d’ailleurs avec beaucoup d’assiduité. Elle peut également compter sur plus ou moins le même en nombre de followers sur Instagram. Depuis plusieurs années, la jeune femme prodigue ses conseils en matière amoureuse. En effet, Nadia Richard se définit donc comme une love coach.

Elle possède également de nombreuses autres cordes à son arc. Ainsi, elle est également romancière et a publié en 2017 un livre intitulé Timelapse (édition Michel Lafon 2017). Dans toutes ses activités, son public lui est très fidèle. Mais depuis peu, Nadia Richard joue également la comédie. D’ailleurs, cela a toujours été un rêve pour elle depuis sa plus tendre enfance. Dans un premier temps, elle avait entamé des études de droit dans le but de pouvoir gagner sa vie. Ensuite, elle a commencé à se filmer sur la toile et a rapidement rencontré la gloire. Mais son rêve de comédie est toujours resté ancré en elle. Et finalement, elle rejoint aujourd’hui le casting de Plus belle la vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nadia Richard (@nadrichhard)

Déjà plusieurs rôles à son actif

Avant sa participation à la série Plus belle la vie, Nadia Richard a donc déjà prêté ses traits à des personnages de séries telles que Cherif et Cut. Elle a également joué dans le téléfilm La Vie des bêtes, une comédie dramatique produite en 2015. Désormais, elle fait aussi partie de l’équipe de l’un des programmes les plus suivis de la télévision française. Alors quel va véritablement être son rôle dans Plus belle la vie ? Dans les prochains épisodes, Nadia Richard interprétera le rôle d’une célèbre influenceuse !

Il s’agira donc d’un rôle très proche de sa vie réelle. Néanmoins, il existe une grande différence. La comédienne aime la vie, alors que son personnage souhaite mettre fin à ses jours. En effet, JuLife, le nom de son personnage, vit très mal la superficialité des réseaux sociaux. La jeune femme ne supporte plus la pression des réseaux sociaux et est complètement désespérée. Dès lors, elle a le projet de se rendre sur la corniche marseillaise et de mettre fin à ses jours. Heureusement, Estelle (Élodie Varlet) et Francesco (Emanuele Giorgi) se doutent de quelque chose. Ils se précipitent pour l’empêcher de commettre l’irréparable. Alors réussiront-ils à la sauver ? Pour le savoir, LD People vous invite à découvrir les prochains épisodes de Plus belle la vie.