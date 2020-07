Plus belle la vie: une personne super appréciée, prochainement de retour dans la série (SPOILERS)

Bonne nouvelle pour les fans du feuilleton à succès Plus belle la vie ! Un personnage très apprécié du public va très bientôt faire son grand retour dans la série. Alors que les téléspectateurs peuvent retrouver des nouveaux épisodes de la série à succès Marseillaise depuis quelque temps maintenant, après ce long moment de confinement et d’arrêt des enregistrements, c’est une autre nouvelle qui va probablement ravir les millions de téléspectateurs qui, chaque jour, se donnent rendez-vous pour suivre les aventures des habitants de la place du Mistral.

Les scénaristes qui planchent toute l’année sur les intrigues de la série préférée des Français, ont décidé de réintégrer un personnage, et donc un acteur, auquel les fans du feuilleton s’étaient très vite accrochés lors de son apparition. Occupés sur tous les fronts, les producteurs et les scénaristes, qui ont eu beaucoup de travail ces derniers temps pour coller au plus près à l’actualité et mettre en place des tournages dans des conditions sanitaires pas toujours évidentes, réintègrent donc un personnage qui va jouer un rôle très important dans les prochains épisodes. Alors que cette semaine dans Plus belle la vie, c’est le kidnapping du petit Léon qui sera le centre de toutes les attentions, le suspense se poursuit pour connaître le dénouement de l’histoire.

Bien que finalement, cet enlèvement du bébé qui est aujourd’hui sous la protection de Barbara se soit bien heureusement terminé, cette dernière a pris la décision d’accepter d’aider une jeune femme sourde et muette, Pauline, pour protéger son fils avant que celle-ci ne soit kidnappée. Mais comme annoncées par plusieurs spoilers, les choses risquent de s’envenimer dans les prochaines semaines, et la fille de Léo pourrait se retrouver dans une situation bien compliquée pour elle. Barbara va effectivement être accusée de kidnapping, pour avoir prétendument volé Léon et être arrêtée pour être mise en prison. Une arrestation et un enfermement qui mettront Barbara dans une situation bien délicate. Fort heureusement, la jeune femme ne sera pas seule dans cette épreuve et pourra compter sur le soutien de tous ses amis pour tenter de la sortir de cette situation inextricable. Une autre personne fera donc son apparition à ce moment précis pour l’aider dans cette aventure difficile. Un grand retour surprise pour le feuilleton Plus belle la vie, sur France 3.

Celui qui va intervenir à nouveau dans la belle ville de Marseille pour venir en aide à son amie Barbara, c’est Rémi, le jeune homme atteint de trisomie qui avait travaillé pendant un temps au bar du Mistral. Très rapidement, il avait tissé des liens d’amitié très forts avec plusieurs personnages et notamment avec Barbara. Lors de ce retour, il mettra toute son énergie à aider son amie qui vit des moments difficiles, et à tout faire pour l’innocenter. Un personnage interprété par l’acteur Samuel Allain Abitbol dont tous les fans se souviennent tant il avait apporté à la série de jolis moments d’émotion. Alors que lors de son arrivée, son apprentissage n’avait pas été des plus faciles et avait mis les nerfs de Barbara à rude épreuve, il avait pu compter sur le soutien de Claire interprétée par Annie Grégorio pour finalement réussir à conquérir le cœur d’un grand nombre d’habitants du Mistral.

L’acteur qui incarne ce personnage, Samuel Allain Abitbol lui-même réellement atteint par la trisomie n’est pas un novice en la matière. Véritable artiste multicartes, le jeune homme est acteur, peintre, artiste, mais surtout un grand amoureux de la vie et véritablement passionné par la comédie. Les téléspectateurs avaient déjà pu le découvrir aux côtés de Bruno Salomone et de Hélène de Fougerolles dans Mention particulière sur TF1 ainsi que dans une autre production Meurtres en Pays cathare sur France 3.

Sébastien Charbit, un des producteurs du programme de Plus Belle La Vie avait confié l’année dernière au magazine L’Obs, que lui et son équipe réfléchissaient déjà depuis longtemps à l’introduction d’un personnage trisomique » C’est assez compliqué parce que cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré. Mais ça y est, on a trouvé l’histoire et on se met en quête du bon comédien auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des trisomiques » avait-il expliqué à l’époque. Habitué depuis près de 15 ans à traiter tous les sujets et toutes les questions de société, comme le mariage pour tous, ou le handicap, Plus belle la vie s’apprêtait donc pour la première fois intégrer un personnage souffrant de cette maladie. Sébastien Charbit souhaitait également préciser que la série ne faisait jamais de propagande » On ne fait que poser des questions qui animent la société, dans une démarche pédagogique et documentée « . Un choix qui s’était visiblement montré payant quand on voit le succès qu’a eu le personnage de Rémi et la décision de la production de le réintégrer dans le cours de l’histoire cette semaine pour une nouvelle intrigue. Les téléspectateur attendent avec impatience de retrouver le barman du bar du Mistral, qui devrait jouer un rôle très important dans les prochains épisodes afin de venir en aide à son amie Barbara, véritablement dans de sales draps !

Du côté de l’acteur, il s’était dit extrêmement heureux de retrouver son personnage, ainsi que toutes les équipes de tournage. Samuel Allain Abitbol semble avoir trouvé en Rémi, le barman du Mistral un rôle à sa hauteur. Lors d’une interview, le jeune homme avouait aussi espérer maintenant des emplois complètement différents » J’adorerais jouer un voyou, une petite frappe. J’aimerais surtout aussi des rôles de personnage dont la trisomie n’est pas la caractéristique principale « . Au vu de ses dernières prestations dans différents registres, on ne peut que lui souhaiter que ses rêves se réalisent, mais l’acteur avoue avoir de plus en plus de propositions intéressantes. Donc, en plus de sa réapparition dans la série à succès Plus belle la vie, on peut d’ores et déjà parier que les téléspectateurs retrouveront bientôt le comédien dans d’autres personnages et dans très peu de temps. Avec ce retour, les audiences du feuilleton numéro 1 français devraient continuer à connaître des résultats qui semblent ne jamais fléchir, après 15 ans de présence quotidienne.