Pomme de terre: Ces TROIS erreurs importantes que nous faisons tous pour leur cuisson !

Envie de pommes de terre pour votre prochain menu ? Pensez à éviter les erreurs suivants pour leur cuisson !

Que ce soit en plat principal ou en accompagnement, la pomme de terre s’invite dans nos cuisines à tout moment. Ce dernier est d’ailleurs considéré comme l’une des plus grandes sources de féculents que l’on consomme en France. Et pour cause : il est très facile de le cuisiner. Mais même les plus grands cuisiniers le savent, il y a quelques pièges que l’on a tendance à commettre lors de la cuisson qui peuvent en altérer le goût et la texture.

Chez LD People, nous sommes particulièrement friands des recettes à base de pommes de terre. Afin de vous aider à réussir vos différentes recettes à base de cet ingrédient, nous avons fait le point sur les petites erreurs à ne pas commettre en cuisson ! Les détails dans les prochaines lignes de notre article.

La préparation en amont !

Des pommes de terre, vous en trouverez de toutes sortes chez le maraîcher. Il faudra donc faire attention à bien choisir celui que vous utiliserez pour votre recette. Notons que les variétés adaptées pour une bonne raclette ne sont pas les mêmes que celles conseillées pour faire des frites ! Si vous n’avez pas de notions en la matière, vous avez la possibilité de demander conseil auprès de votre maraîcher pour mieux connaître les différentes variétés et celles qui vous conviennent le mieux.

L’épluchage fait partie des étapes les plus difficiles lorsqu’il s’agit de préparer des pommes de terre. Pour ne pas passer beaucoup de temps à réaliser cette étape, la rédaction de LD People vous conseille d’utiliser un cuiseur-vapeur. Ainsi, la pomme de terre sera cuite à la bonne texture tout en vous facilitant l’étape d’épluchage. Une petite astuce qui vous servira encore plus si vous avez une grande quantité de pomme de terre pour votre recette !

La cuisson à proprement parler de la pomme de terre

Une fois en cuisine, il faudra faire attention à ne pas faire votre préparation avec les mauvais matériaux. Cela peut altérer votre préparation autant à en termes de goût que de texture. C’est notamment le cas avec l’écrase-purée. Comme il n’est pas donné à tout le monde d’en avoir, beaucoup d’entre nous se rabattent dans le choix de la fourchette. Mais sachez qu’il existe l’option de la préparation instantanée. Elle vous permet d’obtenir les meilleurs résultats sans pour autant passer tout votre temps dans la cuisson.

Quant à la durée de la cuisson, tout dépend de la recette que vous souhaitez préparer. Comme pour la viande, vous avez la possibilité de vérifier la texture de la pomme de terre à partir d’un couteau planté dans la pièce. Si cette dernière n’a pas de résidu une fois retiré de la pomme de terre, c’est qu’elle est cuite. Une fois préparée, la pomme de terre se marie avec toutes les sauces ou aromates. De quoi vous donner de belles idées pour une utilisation en cuisine ! Une véritable source d’inspiration quelle que soit la recette que vous voulez reproduire !