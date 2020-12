Pommes de terre : 10 grosses erreurs que nous faisons tous pour cuire les Pommes de terre (évitez les)

Lorsqu’on pense à la cuisson des pommes de terre, on se dit souvent que c’est un jeu d’enfant. Mais en pratique finalement, elle peut se révéler bien plus difficile qu’il n’y paraît. La rédaction de LD People va vous expliquer comment éviter 10 erreurs.

Erreur 1 : Peler les pommes de terre avant la cuisson

De toutes ces petites erreurs, celle-ci est vraiment évitable. En effet, vous perdez juste plus de temps qu’autre chose puisqu’il est vraiment plus rapide d’éplucher une pomme de terre cuite qu’une crue.

Erreur 2 : Un départ dans l’eau chaude

Jeter ses pommes de terre dans l’eau bouillante c’est une très mauvaise idée. L’extérieur de la patate va cuire, alors que le centre du légume restera cru. Pour rendre la cuisson homogène, mieux vaut les mettre dans de l’eau froide et les porter à ébullition.

Erreur 3 : Cuisiner des pommes de terre germées

Les germes présentent une teneur en solanine élevée et à haute dose, cette substance peut se révéler nocive pour l’organisme. Pour limiter les risques, pensez à conserver vos pommes de terre à l’abri de la lumière dans un endroit frais.

Erreur 4 : Négliger le rinçage

Avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument penser au rinçage. En effet, ce dernier permet d’éliminer une bonne partie des produits phytosanitaires. Cela permet aussi de retirer les résidus de terre qui s’y trouvent.

Erreur 5 : Jeter l’eau de cuisson

Les pommes de terre contiennent de l’amidon qui a la propriété spécifique d’absorber le gras. C’est un remède de grand-mère idéal pour nettoyer un sol encrassé ou encore pour désherber le jardin.

Erreur 6 : Piquer sans arrêt pour vérifier la cuisson

En faisant cela trop souvent, vous rendez la chair aqueuse et farineuse, et la laissez se décomposer dans l’eau. Vous pouvez vérifier la cuisson lorsque votre minuteur est terminé. Et si ce n’est pas bon, poussez la cuisson encore un peu plus longtemps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nader Boudab (@nader_boudab)

Erreur 7 : Noyer les pommes de terre dans l’eau

Une cuisson dans une casserole avec trop d’eau n’est pas bonne. En effet, cela induit une perte des qualités nutritives. Si vous souhaitez les cuire correctement, il vaut mieux privilégier une cuisson vapeur ou dans peu d’eau pour limiter la perte de nutriments.

Erreur 8 : Cuire de la même manière

Il existe mille et une variétés différentes de pommes de terre. Et a chacune son mode de cuisson spécifique. Faites donc attention à ne pas les cuire de la même manière alors.

Erreur 9 : Mixer sa purée de pommes de terre

C’est vrai, lorsqu’on a un mixeur chez soi, on a tendance à vouloir l’utiliser tout le temps et surtout pour faire de la purée. Malheureusement pour vous ce n’est pas une bonne idée avec les pommes de terre. En effet, cela va faire ressortir tout son amidon et votre purée deviendra pâteuse et visqueuse et donc très désagréable en bouche. Pour éviter d’avoir une purée qui colle, le mieux reste encore d’utiliser un tamis.

Erreur 10 : Consommer des pommes de terre mal préparées

Une toxine serait présente dans la peau des pommes de terre. Bien que consommée en quantité infime, il vaudrait mieux donc éviter de déguster en “robe des champs”.