Pommes de terre : Comment éviter qu’elles germent ? ces astuces étonnantes qui vont vous changer la vie!

Sous formes de frites, de purée ou encore en salade…les pommes de terre font partie intégrante de notre alimentation. Elles s’intègrent à chacune de nos recettes sans problème et cela, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Et alors que les menaces d’un nouveau confinement se préparent, il est normal d’en acheter en grande quantité pour remplir nos placards. Des provisions qui peuvent s’avérer utiles pour ceux et celles qui apprécient de cuisiner de bons petits plats avec des produits bios. Mais attention aux germes qui poussent assez vite !

En effet, nous ne sommes pas sans savoir que les pommes de terre ont tendance à germer rapidement. Une situation qui peut altérer leur texture et leur goût lors de vos préparations. Heureusement qu’il existe des petites techniques que l’on peut utiliser pour éviter que cela n’arrive trop vite. Quelles sont-elles ? Comment garder vos produits pour qu’elles restent aussi fraiches et délicieuses avant la préparation ? LDPeople a regroupé quelques astuces qui peuvent vous être d’une grande utilité si vous appréciez de faire vos provisions d’un coup. On vous donne les détails dans les prochaines lignes de notre article !

Choisissez des produits frais et adaptés à vos recettes !

La première étape pour avoir des pommes de terre sans germe au moment des préparations, c’est de passer par un bon maraîcher. Saviez-vous qu’il existe une multitude de variété de cet ingrédient sur les marchés ? Et bien sachez que seul un professionnel pourra vous conseiller sur ceux qui sont adaptés à vos recettes ! Si vous avez déjà la main pour dénicher celles qui conviendront à votre cuisine, cela sera un plus. Pensez donc à prendre uniquement celles dont vous avez besoin pour éviter tout gaspillage ou de garder des pommes de terre trop longtemps sans que vous ne les utilisiez.

En plus de vous assurer que vous obtiendrez des pommes de terre faciles à stocker, cette technique vous permettra d’avoir la bonne texture. En effet, chaque variété se décline avec des goûts et des structures assez différentes. Il est donc plus intéressant de prendre des produits qui répondent à vos critères pour que votre cuisine soit la plus agréable possible. Elles seront alors plus faciles à découper que ce soit en dés, en lamelles ou autres en fonction de la recette que vous rêvez de réaliser. D’autant plus que les pommes de terre s’intègrent vraiment dans n’importe quels plats !

L’aspect des pommes de terre vous aident !

Que ce soit à l’achat ou une fois stocké, n’oubliez pas de vérifier régulièrement l’aspect de vos pommes de terre. C’est ce qui vous garantit un produit de qualité pour la réalisation de vos préparations. Plus ces derniers auront des imperfections sur leur peaux, plus vous devrez vous dépêcher de les consommer ou tout simplement en trouver d’autres. En effet, cela trahit une altération de vos produits à cause du temps. S’ils sont déjà dans votre bac de stockage de légume, il est temps de les consommer pour ne pas avoir des germes dans les jours qui les rendront non comestibles par la suite.

Quelles sont ces tâches à remarquer sur la peau de vos pommes de terre ? Et bien il s’agit de tout ce qui peut paraître suspect ! Chez LDPeople, nous vous recommandons par exemple de faire attention si vous apercevez des changements de couleurs ou des petits points qui apparaissent à la surface de vos ingrédients. Vous devrez également faire très attention si vos pommes de terre commencent à changer de texture. Si elles sont trop molles, c’est qu’elles ne sont plus aussi bonnes que lorsque vous les avez achetés.

Stockez-les biens !

L’astuce la plus importante pour éviter de consommer des pommes de terre germées, c’est de choisir un lieu de stockage adapté. Comme tous légumes, ces ingrédients apprécient les endroits loin du soleil. Cela limite leur dégradation ou du moins, les ralentit de sorte à ce que vous pouvez les garder quelques jours avant de procéder à la cuisson. Si vous avez quelques doutes, sachez que la température adéquate pour stocker vos ingrédients est aux environs de 10°c. Ni trop chaud ni trop froid, les ingrédients pourront garder leur texture et leur apparence assez longtemps.

Avant de les disposer dans des contenants adaptés ou près de charbon, ne lavez pas vos pommes de terre ! Que ce soit une cagette ou un sac de jute, cela ira parfaitement pour que vous puissiez stocker vos ingrédients jusqu’à deux mois. N’oubliez pas de mettre de la paille ou du foin en fond pour que le résultat soit parfaitement à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez également rajouter un fruit pour optimiser leur stockage.