Pommes de terre : comment les cuire rapidement ? 5 astuces super efficaces !

Les pommes de terres font parties d’un régime équilibré. Riche en glucide, en potassium, en magnésium mais aussi en fibres. En effet, la pomme de terre est considérée comme un légume complet. Elle est aussi très accessible en terme de prix et existe dans différentes variétés. Ainsi, elle se consomme en potage, en gratin, en dé ou frite, en purée ou encore en galette. Elles contiennent également une grande quantité de vitamines et de minéraux essentiels à notre organisme. Le seul problème, c’est qu’elles ne sont pas toujours simples à cuisiner. LDPeople vous propose donc de découvrir plusieurs méthodes afin de cuire rapidement vos tubercules.

Les pommes de terre en cuisson express

Manger des pommes de terre c’est donc très bon pour la santé mais toujours très pratique. Il faut avoir le temps de les faire cuire. Et pour cela, LDPeople vous donne donc 5 astuces qui vont vous faire gagner du temps.

Les différentes astuces qui nous feront passer moins de temps en cuisine

La cuisson des pommes de terre en cocottes et à l’eau peut être longue et fastidieuse. Pensez donc à ajouter du sel afin d’augmenter la vitesse à laquelle l’eau va bouillir. C’est déjà une première astuce indispensable quand on est aux fourneaux. Mais vous pouvez également prendre un instant pour faire une fente au couteau sur vos pommes de terres avant de les plonger dans l’eau. Elles cuiront d’autant plus vite de cette façon ! Et pour gagner encore davantage de temps sur la cuisson, vous pouvez même les parer à l’avance. Les éplucher et les couper en tranches avant de les mettre dans l’eau salée de votre cocotte. Une dizaine de minutes de cuisson devrait alors suffire dans l’eau bouillante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 750green (@750_green)

Le micro-onde est un allié de taille

D’autres astuces pour cuire les pommes de terre plus rapidement consistent à utiliser le micro-onde. Pour de grandes quantités, placez vos pommes de terre dans un saladier et recouvrez-les d’eau. Le saladier doit être adapté au micro-onde évidemment. Avant de lancer l’appareil, ajoutez un film plastique sur le dessus du saladier, et le tour est joué ! Cela fonctionnera aussi si vous les coupez en tranches au préalable et d’autant plus rapidement.

À défaut de saladier et pour de plus petites quantités, les astuces consistent à les placer dans un Tupperware ou encore directement dans un sac de congélation. Le micro-onde va cuire vos pommes de terre à la vapeur de façon ultra-rapide. En revanche, pensez à placer une assiette sous le sac de congélation afin de ne pas vous brûler en les sortant de l’appareil. le plastique va chauffer et va fortement monter en température.

Toutes ces astuces, proposées par votre magazine LDPeople, vous garantissent une cuisson rapide et efficace. Un gain de temps considérable pour profiter rapidement des pommes de terre. À vous ensuite de les accommodées à votre goût dans de délicieuses recettes. En effet, les pommes de terres s’associent à tous les plats de façon idéale. Ce n’est pas pour rien que le tubercule représente environ 64 kilos de notre consommation annuelle et par personne en France.