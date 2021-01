Premier journal de Marie-Sophie Lacarrau sur TF1? Nathalie Marquay dit ce qu’en a pensé Jean-Pierre Pernaut

Grand jour pour Marie-Sophie Lacarrau, ce lundi 4 janvier 2021 puisqu’elle a assuré son premier 13H sur TF1.

Dans TPMP, Nathalie Marquay raconte la journée de son mari, qui aurait regardé le journal…

Car pour la première fois ce lundi matin, Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas rendu à TF1 pour enregistrer le journal de 13h, mais il est resté chez lui. Marie-Sophie Lacarrau le remplaçait alors tandis qu’il est restait chez lui à profiter du début de sa retraite.

Nathalie Marquay s’est alors rendue dans les coulisses du plateau de TF1.

Et dans TPMP, elle a parlé de la nouvelle vie de JPP.

« Ce matin, Jean-Pierre Pernaut, il s’est levé, il a fait quoi ? » se demande Cyril Hanouna. « Il s’est levé vers 9h, on a un petit décalage horaire, car on rentre des vacances. Ce qu’il m’a fait rire, c’est qu’il est allé dans la chambre de sa fille, il lui a dit : ’tu es déjà levée ?’ elle lui a dit ‘mais papa, je suis en train de travailler pour l’école !’ Elle était en train de travailler en distanciel Marie-Sophie Lacarrau ! »

Selon Nathalie Marquay, son mari a passé une journée tout à fait normale :

« Prendre son petit déjeuner, prendre son temps c’était très agréable ». Il a même accompagné sa femme au travail !

Jean-Pierre « a la classe », selon Cyril Hanouna et a refusé de témoigner dans TPMP ce lundi pour débriefer du journal de Marie-Sophie Lacarrau, afin de lui laisser la vedette.

Mias aurait-il tout de meme regardé le JT de 13h de Marie-Sophie Lacarrau ? « Est-ce qu’il a regardé son premier JT ? » s’est demandé Cyril Hanouna. « Évidemment, évidemment, il avait le cœur qui palpitait à fond, et il avait peur pour elle, c’est ça qui était touchant. Je pense que ça lui a redonné des souvenirs de son premier 13H ! » A annoncé Nathalie Marquay. « Franchement, au début on l’a trouvée stressée, ce qui est normal car elle avait une énorme pression, puis on l’a trouvé parfaite. Marie-Sophie Lacarrau était très bien, elle était dans le ton, comme Jean-Pierre, elle était formidable, elle était pétillante », a conclu la femme du mythique présentateur .