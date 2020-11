Près de 3 ans après le décès de Johnny Hallyday, sa 2e femme lâche une bombe sur Laeticia Hallyday!

Depuis le décès de Johnny Hallyday, un grand nombre de personnes s’est déjà exprimé sur l’artiste disparu. Récemment, c’est Babeth sa deuxième épouse qui décide de prendre la parole. Pourtant très discrète durant plusieurs décennies, la deuxième femme du taulier a néanmoins décidé de parler. En effet, elle semble avoir des reproches à faire à Laeticia Hallyday et à son entourage.

Laeticia Hallyday : qui a-t-elle refusé aux obsèques de Johnny ?

Laeticia Hallyday : Babeth sort de son silence

Pour rétablir la vérité sur son couple avec Johnny, Babeth vient de sortir en ouvrage. Afin d’assurer la promotion de ce livre, elle effectue actuellement une tournée des médias. C’est dans ce cadre, qu’elle a accordé une interview exclusive au magazine Closer. De toute évidence, l’ancienne femme de Johnny Hallyday a encore beaucoup de choses à dire. De plus, elle semble toujours blessée d’avoir été tenue à l’écart de l’enterrement de son ancien mari. Selon ses déclarations, elle en avait pourtant fait la demande officielle auprès de Laeticia Hallyday et de son entourage.

Tout le monde se rappelle l’hommage national rendu à Johnny. En effet, cette journée a été très particulière. Suivi par des centaines de motards, le cortège se rend lentement vers l’église. Durant de longues heures, la foule attend pour voir passer la dépouille de leur idole. Dans la nef, Laeticia Hallyday, la famille du défunt et tous ses amis sont présents. Néanmoins, dans l’assemblée, il y a quelques absents. Dans cette liste de personnes interdites d’entrée, il y a Babeth.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Une véritable amertume

Face au micro des journalistes, Babeth ne cache pas sa tristesse. En effet, elle aurait espéré pouvoir dire adieu à celui qui a compté dans sa vie. De toute évidence, elle pense que Laeticia Hallyday ne lui en a pas laissé l’occasion. ” J’ai demandé à son entourage, mais personne ne m’a répondu. Comme si je n’avais jamais existé “. Il est vrai que Babeth et Johnny n’ont pas été mariés très longtemps, 2 mois en tout et pour tout. Mais en réalité, ils se côtoient durant beaucoup plus longtemps. Mieux, ils seraient restés amis bien après leur séparation. D’ailleurs comme Babeth le confie, le rocker la retrouve régulièrement à Paris pour parler entre amis. ” Il me racontait ses états d’âme, notamment avec Adeline avec qui ça ne se passait pas très bien “. Mais comme le précise Babeth, dès l’arrivée de Laeticia Hallyday, leurs rencontres se terminent immédiatement.

Alors évidemment, l’ancienne épouse de Johnny en tire les conséquences. Aujourd’hui, ce refus de pouvoir assister à la cérémonie reste difficile à accepter pour Babeth. Pourtant de son vivant, Johnny a été, à de nombreuses reprises, très élogieux avec elle. ” Une femme douce, saine, discrète, toujours de bonne humeur, facile à vivre et désintéressée “. En outre, le rocker allait encore plus loin, puisqu’il précisait que Babeth était la femme la plus digne dans une séparation. Alors Laeticia Hallyday a-t-elle réellement mis certaines personnes sur liste noire ? La maman de Jade et Joy, a-t-elle vraiment interdit à Babeth de se rendre à l’enterrement ? Il semble difficile d’apporter une réponse. Pourtant, Babeth semble avoir quelques certitudes. Mais malgré son absence lors des funérailles, elle continuera de se souvenir de celui qu’elle a tant aimé.