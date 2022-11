Prime chauffage au bois : tout ce qu’il faut savoir pour les démarches et le montant

Les coûts de l’électricité et du gaz ne cessent de croître ces derniers mois. Les Français renouent de plus en plus avec une autre solution : le chauffage au bois. De simples bûches permettent d’améliorer le confort de la maison sans dépenser des fortunes. Le gouvernement a donc décidé de débloquer une prime.

Une aide confortable pour se chauffer au bois

La dernière annonce de Gabriel Attal devrait faire du bien à tous les Français victimes de l’inflation. En effet, l’Assemblée nationale a décidé de débloquer une confortable enveloppe avec 230 millions d’euros. Cette prime sera alors débloquée pour tous les foyers qui utilisent des pellets et des bûches. Il est important de noter que les prix ont également augmenté pour cette matière première, les budgets ont pratiquement été doublés. Par exemple, un sac de pellets est facturé près de 12 euros, contre la moitié il y a un an.

Les foyers qui gagnent jusqu’à 2260 euros par mois pourront donc avoir une telle prime.

Ce montant est prévu pour une personne, il faut compter 4750 euros pour un couple avec deux enfants.

Ce sont alors 2.6 millions de foyers français qui recevront ce petit coup de pouce.

Pour profiter de la prime dédiée au chauffage au bois, il suffit de se rendre sur le site du gouvernement de Cheque Énergie et de renseigner le numéro de télédéclarant que vous pouvez retrouver sur votre facture. Le ministre a confié au Parisien que cette aide devrait osciller entre 50 et 200 euros en fonction des ressources.



Se chauffer en bois, est-ce économique ?

Alors que les coûts de l’électricité et du gaz sont en hausse malgré le bouclier tarifaire, les Français sont de plus en plus nombreux à adopter les poêles à bois. Que ces derniers fonctionnent avec des pellets ou des bûches, le budget pour le chauffage semble plus faible. Certaines communes auraient même décidé de mettre à disposition des parcelles afin de nettoyer les forêts. Cela permet aux habitants de récupérer le bois, ils doivent en contrepartie le couper, le façonner et le transporter chez eux. De sérieuses économies seraient au rendez-vous avec cette méthode même s’il faut tout de même maîtriser la tronçonneuse.

De plus, les Français sont nombreux à plébisciter le bois puisque la chaleur est très différente. Il est toujours agréable d’avoir une cheminée dans le salon, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. Vous pouvez dès maintenant commander un poêle, mais sachez que les fabricants sont pris d’assaut. Il faut donc être patient puisque les délais de livraison semblent être plus longs pour cette fin 2022.