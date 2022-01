Prime de 100 euros pour le mois de janvier : qui va pouvoir vraiment en bénéficier ?

C’est désormais un fait : de plus en plus de français peuvent avoir l’occasion de vivre un très gros calvaire au quotidien, notamment depuis la toute dernière crise économique qui a pu commencer il y a de cela tout juste quelques années. Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve par ailleurs que cela peut malheureusement permettre à certaines personnes de vivre un très gros calvaire au quotidien, et cela a pu se ressentir notamment avec des frais qui peuvent être de plus en plus importants quand on peut évoquer par exemple les frais d’essence ou encore le prix des produits alimentaires qui peuvent être de plus en plus cher.

Une indemnité inflation qui est très attendue par les français…

Fort heureusement, depuis déjà tout juste quelques mois, on a pu avoir l’occasion d’apprendre une très bonne nouvelle pour tous les foyers qui se trouvent clairement être dans un grand besoin de nos jours, et qui auraient même plutôt besoin de gagner un peu plus d’argent que ce qu’ils ont de nos jours.

En effet, avec les toutes dernières décisions du gouvernement français qui ont pu prendre de plus en plus d’ampleur, il se pourrait que cela ait des répercussions assez impressionnantes pour toutes celles et ceux qui ont des besoins actuellement.

Malheureusement, comme vous avez sans doute pu le voir, l’indemnité inflation que l’on a pu voir pendant quelque temps sur les plateaux de télévision pendant le mois de décembre, il se trouve que cela va malheureusement pouvoir se décanter avec le temps. Bien évidemment, il se trouve que cela risque de faire plaisir à d’autres personnes quand on sait que d’autres foyers en France vont pouvoir être concernés pendant ce mois de janvier, et plus particulièrement les foyers qui sont le plus dans le besoin en ce moment même…

38 millions de personnes sont concernées : en faites-vous partie ?

Alors que des millions de français attendent encore avec la plus grande impatience d’avoir une chance de gagner un peu plus d’argent, il se trouve qu’en ce mois de janvier, on devrait pouvoir voir de nouveaux salariés pouvoir bénéficier de cette indemnité inflation qui est assez attendue, c’est le moins que l’on puisse dire.

Comme vous allez pouvoir le découvrir, il se trouve que pour le mois de janvier, les personnes suivantes devraient donc pouvoir recevoir la fameuse prime d’une centaine d’euros dans les quelques jours à venir. On devrait donc voir les fonctionnaires, les personnes invalides, les demandeurs d’emploi, ainsi que les bénéficiaires de minimas sociaux avoir enfin l’occasion de toucher l’indemnité inflation.

Toutefois, si vous n’êtes pas concerné, ne vous attendez pas à pouvoir recevoir cette prime exceptionnelle, car il semblerait bien que le gouvernement ne fasse aucune exception pour cette fameuse indemnité inflation dont on parle depuis déjà plusieurs mois maintenant…

Un versement qui peut prendre plus de temps que prévu…

Bien que, pendant le mois de janvier, on sait parfaitement que certains vont pouvoir se faire plaisir avec cette belle indemnité inflation, on sait bien que certains vont pouvoir la recevoir un peu plus tard, c’est le moins que l’on puisse dire.

En revanche, il se trouve que cela risque de faire bien plus de bruit que ce que l’on pourrait croire, car on a même pu apprendre récemment que celle-ci pouvait même être décalée directement pour le mois de février…