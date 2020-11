Prince Harry: sa dernière demande est rejetée par la famille royale! Ce dur revers!

Depuis son départ d’Angleterre, le prince Harry ne cesse d’alimenter la une des médias. D’ailleurs, un dernier article du Sunday Times lui est consacré. Et selon la presse britannique, les nouvelles sont loin d’être bonnes. Suite à un nouveau désaccord avec la couronne, de vives tensions sont apparues.

Harry, un nouveau refus de la part de l’Establishment

Un fossé se creuse

Depuis son mariage avec Meghan Markle, le prince Harry a fait des choix radicaux. En effet, il a renoncé à beaucoup de ses privilèges princiers. Pire encore, sa décision de s’exiler aux États-Unis a été vécu comme une trahison par certains. Par conséquent, ses relations avec l’Angleterre sont très tendues. Néanmoins, Harry espérait pouvoir poser un acte cher à son cœur. En effet, le prince avait le désir de rendre hommage aux Britanniques tombés héroïquement pendant les deux guerres mondiales. Chaque année, cet événement appelé Dimanche du Souvenir, se tient en novembre. Mais visiblement, le fils cadet de Charles et Diana n’est plus le bienvenu à ce genre de commémoration.

Pourtant, le mari de Meghan Markle avait bon espoir. De plus, il a rédigé sa demande de manière officielle. Pour se faire, il a fait part de son désir de pouvoir déposer une gerbe de fleurs en son propre nom. D’ailleurs, cela n’aurait pas été la première fois qu’il aurait posé ce geste. Déjà âgé de 25 ans, le prince Harry d’Angleterre avait voulu saluer la mémoire des héros des deux plus grands conflits mondiaux. Mais cette année, ce privilège lui a été refusé. Alors que dans un même temps, son frère William était lui bien présent à la cérémonie.

Prince Harry and Meghan have marked #RemembranceSunday by visiting the Los Angeles National Cemetery today. The Duke and Duchess of Sussex wanted to “personally recognise” the day in their own way. pic.twitter.com/jFRr3RPbRv — Chris Ship (@chrisshipitv) November 8, 2020

Un ” non ” catégorique !

Alors, pourquoi n’a-t-il pas été autorisé a déposé ces fleurs ? Malheureusement pour lui, la réponse est très simple. Car depuis son exil, le prince Harry ne fait plus officiellement partie de la famille royale d’Angleterre. Du moins, il n’en n’est plus un représentant officiel. Par conséquent, son choix de s’exiler avec sa femme et son fils outre Atlantique a aujourd’hui de lourdes répercussions. Bien entendu, Harry sait que cette décision allait changer sa vie. Mais en tant qu’ancien militaire, il avait quand même l’espoir de pouvoir participer à ce jour particulier. Depuis 2009, il n’avait jamais raté une célébration. Pourtant aujourd’hui, il doit renoncer. Selon plusieurs déclarations, la reine Élisabeth II d’Angleterre n’aurait pas été mise au courant de cette demande. Mais de toute manière, la souveraine n’aurait pas pu faire grand-chose. Puisque comme le dit l’expression aussi dure que soit la loi, c’est la loi !

Mais les conséquences de son exil ne s’arrêtent pas là. Puisque en février 2020, le prince Harry s’est vu enlever ses distinctions royales et militaires. Et ça, c’est très difficile à admettre pour lui. Car Harry d’Angleterre est un ancien soldat. Alors renoncer à son rapport privilégié avec l’armée, lui est insupportable. Par contre, il lui reste une lueur d’espoir. Car toutes ces décisions pourraient ne pas être définitives. D’ailleurs, une échéance importante arrive. Au début de l’année 2021, toutes ces mesures vont être réétudiées. À la demande du prince Harry lui-même, mais également pour des raisons protocolaires, son cas sera revu. Et selon plusieurs observateurs, Harry pourrait bien obtenir gain de cause !