Prince William et Kate Middleton en DEUIL : perdent un être cher, leur triste annonce

Ce 22 novembre, Kate Middleton et son royal époux le prince William ont officiellement fait part de la disparition de leur plus fidèle ami, leur chien Lupo. Ils ont annoncé la triste nouvelle sur le compte Instagram officiel de Kensington Palace.

Lupo a fait partie de la famille royale et pourtant au début, la reine Elizabeth II ne voulait pas en entendre parler. Kate Middleton et le prince William ont du se battre bec et ongle pour le faire accepter. Car dès 2013, l’animal n’avait pas le droit de mettre une patte à à Sandringham, l’incroyable résidence familiale où la famille royale d’Angleterre séjourne habituellement pour les fêtes de Noël.

D’après le Daily Mail, la reine Elizabeth II refusait la présence de cette adorable boule de poils à cause de ses mauvaises expériences précédentes. Avant lui, d’autres chiens auraient saccagés ses demeures. Elle craignait donc que Lupo en fasse autant.

“Il va tellement nous manquer”

Kate Middleton s’est montrée blessée par ce rejet mais elle a toujours tout fait pour inclure son animal de compagnie le mieux qu’elle le pouvait. Par exemple, Lupo prend la pose à côté du prince George sur le tout premier portrait de son fils, avec le duc et de la duchesse de Cambridge.

“Tristement, notre chien est mort le week-end dernier. Il a toujours fait partie du cœur de notre famille depuis neuf ans et il va tellement nous manquer.“, pouvait-on ainsi lire sur le compte Instagram de Kensington Palace, ce 22 novembre.

Il ne fait aucun doute que ce triste message nous parvient directement du prince William et Kate Middleton. Quand un chien en chasse un autre… Heureusement, d’autres membres de la famille profitent actuellement de leur adorable boule de poils.

Le frère de Kate Middleton lui, profite avec son chien d’un lieu paradisiaque !

Mardi 10 novembre, James Middleton partageait une vidéo de rêve sur son compte Instagram. James Middleton file le parfait amour avec la Française Alizée Thevenet depuis quelques années.

En ce moment, ils passent le confinement en Écosse, où la famille du séduisant homme d’affaire possède une vaste propriété près de Glen Affric.Dans la vidéo qu’ils ont partagé, on les voit profiter d’un magnifique paysage avec leur chien.

“J’ai eu des picotements, non pas à cause du froid, mais à cause de la beauté de l’endroit. Oui, c’est l’Écosse en novembre ! C’est fou comme la planète peut être pacifique mais en même temps comme elle peut être folle. Sortez, ouvrez une fenêtre, marchez, respirez, méditez, ou même faites une bonne vieille tasse de thé !”, a-t-il écrit en légende.