Prince William: les clichés d’une soirée “célibataire” refont surface, ça va déplaire à Kate

Le Prince William aurait certainement préféré ne jamais voir ces images sortir dans la presse. Mais c’était sans compter sur le Daily Mail qui n’a pas résisté à la tentation. Des images datant de 2007 refont alors surface dans la presse britannique. Elles montrent le Prince William, héritier de la couronne d’Angleterre, en train de danser avec une jeune femme qui n’est pas son épouse. Kate Middleton, elle aussi, aurait certainement préféré ignorer les clichés qui font aujourd’hui les Unes des médias anglais. Tous les détails sur la soirée arrosée du Prince William et le contexte concernant sa vie sentimentale se trouvent dans la suite de cet article.

Le Prince William aurait-il été infidèle ?

Le Daily Mail frappe un grand coup le 14 novembre dernier. Le journal met le feu aux poudres en partageant des clichés équivoques. Ils représentent le Prince William en train de danser avec une jeune femme blonde. Tous les deux sont visiblement en train de passer un bon moment et n’ont pas dû boire que de l’eau au cours de la soirée. De quoi interpeller les lecteurs du journal. Car les photos datent de 2007 et ils se demandent alors si le Prince William aurait pu perte infidèle à Kate Middleton. Mais tout porte à croire que cette soirée ait eu lieu lors de leur brève rupture.

En effet, l’héritier de la couronne d’Angleterre rencontre celle qui sera son épouse en 2002. Il avait quitté les quartiers privés du dortoir de l’université de Saint Andrew pour s’installer dans une résidence privée. Parmi ses colocataires se trouvaient donc Kate Middleton. Ils rendent leur couple officiel en 2003, tout en continuant leurs études jusqu’en 2006. Le monde entier avait les yeux rivés sur leur histoire d’amour et attendait que le Prince William demande la main de Kate Middleton. Sous la pression familiale et médiatiques, ils s’étaient finalement séparés durant quelques mois en 2007.

Des images qui ramènent le couple à des souvenirs douloureux

Lorsqu’ils se sont remis ensemble, ils l’ont fait en tentant de garder leur histoire secrète. Mais c’était sous la condition d’une promesse de mariage. Ce n’est ensuite qu’en 2010 qu’ils annoncent leurs fiançailles, avant de se marier l’année suivante. S’en suit l’histoire que l’ont connaît. Le Prince William et Kate Middleton ont trois enfants. George en 2012, Charlotte en 2015 et enfin, Louis en 2018.

Aujourd’hui c’est une idylle sans nuages pour le couple royal. Mais ces images risquent de raviver les mésententes du passé. En effet, si le Prince William et Kate Middleton s’étaient séparés en 2007, c’est parce que l’héritier du trône d’Angleterre n’était pas prêt à s’engager dans un mariage. Et si tous les deux devaient être tristes de se quitter malgré leur amour, il semble que le Prince William soit celui qui ait le mieux vécu la séparation. Une situation gênante donc pour l’héritier de la couronne britannique. Mais le public semble faire la part des choses et considérer qu’il soit judicieux pour le couple de ne pas remuer le passé. Malgré tout, les images vont rester et il faudra du temps avant que toute cette histoire soit oubliée.