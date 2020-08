Les Britanniques regardent attentivement les moindres faits et gestes de la reine Elisabeth II. La question de sa succession est un enjeu important qui suscite le débat outre-manche. La souveraine a déjà une préférence sur la personne qui lui succèdera.

La succession de la reine est un feuilleton très riche qui alimente le débat au Royaume Uni. La Reine qui est très appréciée vient de célébrer ses 94 ans. La souveraine britannique ne sera pas immortelle, celle-ci commence à avoir un âge avancé. La mère d’Elisabeth II a tout de même vécu très âgée puisqu’elle est morte à 102 ans. La question de la succession a forte chance d’être au cœur des débats dans les années à venir. Pour le moment, la reine semble particulière active et dynamique. Elle possède encore toute sa tête et elle est assez vive d’esprit. Elle s’habille toujours avec grand soin et chaque sortie est un vrai événement. Elle-même sait très bien qu’elle n’est pas immortelle. La souveraine s’est donc projetée dans les années à venir.

William : un prince adulé

Pour de nombreux britanniques, le prince William constituerait le successeur parfait pour leur reine. Le jeune homme est très populaire et le couple qu’il a formé avec sa femme, Kate Middleton fait rêver les Britanniques. Par ailleurs, le couple a donné naissance à trois formidables bambins, dont l’aîné, le prince Georges, pourrait devenir roi un jour. Le prince William veut moderniser le fonctionnement de la monarchie britannique pour la faire entrer dans l’ère moderne. Il a déjà le sens des responsabilités puisqu’il a prononcé un discours en pleine épidémie de Covid-19. Les admirateurs de sa mère, Diana, le soutiennent. Celle-ci était très suivie par les photographes. William ne veut pas, pour le moment, écarter son père : le prince Charles.

Le prince Charles attend son heure

Charles, le fils aîné de la reine devrait lui succéder sur le trône. D’après les règles de fonctionnement de la royauté britannique, c’est l’héritier naturel. L’ancien mari de Diana s’est marié avec Camilla Parker-Bowles. Il a vécu dans l’optique de succéder à sa mère Élisabeth II. Charles est de plus en plus âgé. Il a plus de 71 ans. Touché par le Covid-19, il n’a pas eu de conséquences graves. Lorsqu’il va accéder au pouvoir, Charles pourrait être très âgé. L’un des rois parmi les vieux du monde. La reine pourrait décider d’abdiquer dans les mois qui viennent.

La reine Elisabeth II a son favori

Elisabeth II est une reine proche des Britanniques qui a le sens de l’Etat. Elle intervient peu dans la vie publique mais chaque prise de parole est un événement très suivi. Elle respecte les traditions. Certains bons connaisseurs de la cour indique qu’au fond d’elle-même, Elisabeth II aurait un penchant pour William. Mais la reine respecte le fonctionnement des institutions, elle n’a aucunement l’idée ou l’envie de transgresser les règles. Charles sera donc bien l’héritier de la reine Elisabeth II.