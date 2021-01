La princesse Eugenie accouche bientôt: Elizabeth II se prépare à un crève-coeur

La princesse Eugenie fait partie de la grande famille royale britannique. Elle est la fille du pince Andrew, duc d’York, et de Sarah Ferguson, duchesse d’York. À ce titre, la visite de la Reine d’Angleterre est attendue pour la naissance de son enfant. Mais les conditions sanitaires et le confinement en Angleterre compliquent les choses. Elizabeth II doit donc se préparer à faire une croix sur ce déplacement officiel. LDPeople vous explique les détails.

La princesse Eugenie sera très bientôt maman

La princesse Eugenie est l’une des nombreux petits-enfants de la Reine d’Angleterre. Elle occupe donc la dixième place dans l’ordre de succession au trône britannique. Fille cadette du prince Andrew et de Sara Ferguson, elle attend son premier enfant pour le mois de février. En couple depuis 7 ans avec Jack Brooksbank, ils se marient le 12 octobre 2018. Et c’est alors en septembre 2020 que la princesse Eugenie annonce attendre son premier enfant. Le couple est aux anges et fier de partager la nouvelle avec le monde entier. En effet, la princesse Eugenie tient un compte Instagram couvrant les événements importants de sa vie privée et publique avec une bienséance remarquable.

Les règles induites par la pandémie empêchent les visites officielles de la Reine

La Reine d’Angleterre, Elizabeth II, rend visite au nouveau-nés dans les premiers jours de leurs venues au monde. C’est une tradition à laquelle la Reine tient tout particulièrement. Le lien familial de la famille royale britannique est une chose aussi sacrée que la couronne. Néanmoins, la pandémie bouscule les règles et risque de priver la princesse Eugenie de la visite officielle de sa grand-mère. De quoi évidemment tourmenter la couronne et ceux et celles des sujets attachés aux traditions. Mais les règles sont strictes afin de préserver la santé de tout un chacun. Nos lecteurs LDPeople pourront parfaitement le comprendre. Alors qu’un variant du virus a été descellé en Angleterre, il semble se répandre plus rapidement que l’original. Par précaution et pendant que le pays effectue une campagne de vaccination de grande ampleur, le confinement s’applique dans tout le royaume.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Princess Eugenie (@princesseugenie)

Comme tout un chacun, la princesse Eugenie et la Reine Elizabeth II se plient aux mesures sanitaires imposées pour la santé de tous. Dans de telles conditions, la visite du futur neuvième-petit-enfant de la Reine d’Angleterre devra attendre. Une autre visite du même acabit se trouve elle aussi en suspens. En effet, Zara Philips, la fille de la princesse Anne et petite-fille directe de la Reine Elizabeth II attend elle aussi un enfant. Son troisième enfant devrait voir le jour à la fin du printemps 2021. Il y a donc peu de chance que la Reine puisse là aussi rendre visite à son dixième arrière-petit-enfant.

Mais qui sait, l’avenir est incertain sur la suite des événements. La pandémie pourrait être maîtrisée d’ici là, il faut en tout cas l’espérer. Elizabeth II aura du retard à rattraper dans ses visites officielle mais le monde entier doit faire avec les contraintes de la crise sanitaire.