Priscilla Liaud : dernière recrue de TPMP, enlève tous ses vêtements, elle montre tout sur la toile

Priscilla Liaud est la dernière arrivée parmi la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna. La jeune femme devient donc immédiatement une personnalité publique et le nombre de ses abonnés Instagram grimpe en flèche. Au passage, quelques-uns de ses fans tentent de lui faire des avances sans subtilité. Car les photos de Priscilla Liaud sur les réseaux sociaux ont de quoi faire montrer la température. En maillot de bain, en robe d’été ou en costume de danseuse orientale, la nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste attire l’attention de tous ! Mais les messages qu’elle reçoit ne sont pas tous empreint de bienveillance.

Priscilla Liaud est la dernière arrivée dans TPMP

Priscilla Liaud est sublime, il faut se rendre à l’évidence. Mais cela ne justifie pas que certains de ses abonnés se permettent de lui faire des propositions indécentes. heureusement, la jeune femme a la tête sur les épaules et entant que journaliste, elle sait prendre le recul nécessaire face à ce genre de situation. Alors, avec tact et élégance, elle va remettre à leurs places ceux qui osent des commentaires déplacés. De quoi les pousser à se confondre en excuse ou simplement à disparaître pour se faire oublier. Car une femme ne devrait pas être définie sur ses tenues vestimentaires ou bien par rapport à sa plastique. Même si elle partage des photos d’elle sur Instagram, il ne faut pas confondre cela avec des invitations louches.

La jeune femme est la cible de maintes attentions loufoques

Priscilla Liaud est une jeune maman célibataire. Sa petite princesse vient tout juste d’avoir quatre ans. Elle était en couple avec un footballeur du nom de Hérold Goulon. Aujourd’hui séparée, Priscilla Liaud ne souhaite pas mélanger sa vie professionnelle et sa vie privée. Et son compte Instagram est davantage un outil de communication qui va servir sa carrière. L’objectif étant de fidéliser ses fans et d’apprendre de leurs retours constructifs.

Dans Touche pas à mon poste, Priscilla Liaud donne des conseils afin de permettre aux couples de s’épanouir. Aussi, ses fans qui tentent des approches maladroites auront fait l’erreur de confondre son travail avec sa vie privée. La jeune femme n’a donc pas fini de recevoir des demandes farfelues sur Instagram ou ailleurs. Et bien que cela soit déplorable, elle garde la tête froide et continue de donner le meilleur d’elle-même dans les émissions de Cyril Hanouna. Pas de doutes, les fans de Tcouhe pas à mon poste l’ont déjà adopté.