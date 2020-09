Priscilla Liaud TPMP: des photos de ses vacances en bikini font surface !

Priscilla Liaud est la nouvelle chroniqueuse de TPMP et elle n’en finit plus de faire parler la Toile. Depuis son arrivée sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna, Priscilla Liaud épate la galerie. Les fans de TPMP se posent pas mal de questions sur elle. Alors, pour tenter d’y répondre, ils se rendent sur son compte Instagram. Et là, ils découvrent que Priscilla Liaud est absolument sublime, bien plus qu’ils ne pouvaient l’imaginer à la télévision ! Car sur Instagram, elle montre tout (ou presque). Découvrez les photos de vacances de la jeune femme, de quoi nous donner envie d’aller faire une baignade a la mer.

Priscilla Liaud interpelle les fans de TPMP

Priscilla Liaud fait une rentrée remarquée sur C8. TPMP l’accueille pour une rubrique assez spéciale. Cet rubrique va effectivement avoir un impact sur sa réputation auprès du public. Car Priscilla Liaud n’a pas peur d’aborder des sujets indiscrets, voire tabou. Alors, le public de TPMP va tenter d’en apprendre plus sur la jeune femme. Qui elle est, d’où elle vient et quelle est sa situation sentimentale ou encore chercher des informations sur sa vie privée. En effet, les vedettes de la télévision deviennent rapidement des célébrités publiques. Ajoutez à cela la rapidité à laquelle se partagent les informations s’échangent sur klaxonnée Toile et vous obtiendrez de folles rumeurs sur Priscilla Liaud.

En réalité, Priscilla Liaud est une journaliste de formation. Elle arrive sur le plateau de TPMP après avoir travaillé dans des émissions spécialisées en actualités people notamment. Nous savons également, d’après son compte Instagram, que Priscilla Liaud est une jeune maman. Le 15 septembre 2016 , elle donnait naissance à son premier enfant. Une fille prénommé Bella Joy, qu’elle a eu avec le footballeur Darryl Hérold Goulon. Mais ce qui attire effectivement l’attention des internautes, ce sont les images de Priscilla Liaud en 2 pièces !

Les vacances d’été de la journaliste sont fixées sur son compte Instagram

En vacances à Cannes, la nouvelle chroniqueuse de TPMP prenait le soleil et se détendait avant de sauter dans la mère. La rentrée est toujours un moment particulièrement stressant, quelque soit le métier exercé. Cela devait donc l’être encore plus pour Priscilla Liaud qui allait découvrir un nouveau plateau et une nouvelle équipe.

Parfaitement ressourcée grâce à des vacances dans le Sud de la France, Priscilla Liaud peut se féliciter avoir réussi sa rentrée. Et également d’avoir su captiver l’attention du public de TPMP qui est maintenant très intéressé pour en apprendre davantage sur cette belle journaliste.