PS5 et Xbox Series X dans la tournante, KFC lance et dévoile sa nouvelle console de jeu vidéo

KFC est plutôt connu pour être une chaîne de fast food réputée pour son poulet frit. Mais l’annonce de sa console de jeu vidéo ne semble pas être une blague. En effet, la commercialisation de cette machine pourrait arriver plus tôt que ‘son ne le pense. LDPeople vous dit tout dans cet articles. Des détails de la console de KFC pourraient vous surprendre. Car elle rivalise avec ses concurrentes, la Xbox Series X et la PS5, mais elle a un avantage indéniable sur elles.

KFC s’attaque aux géants des consoles de salon ?

KFC ne se cantonnerait plus simplement à faire de la restauration rapide ? C’est ce qu’il semblerait ! Si au départ les fans pensaient à une vaste blague, l’enseigne concurrente de McDonald’s ou encore de Burger King serait bien sérieuse. Elle va s’attaquer à s’impliquer dans la guerre des consoles de salon en se faisant concurrent de Microsoft et de Sony. Ce n’est pas gagné d’avance pour le colonel Sanders. Mais la console de jeu vidéo que propose KFC a tout les atouts de ses adversaires avec un petit truc en plus qui pourrait faire une grande différence. Il s’agit d’un compartiment qui permet de maintenir au chaud votre menu de l’enseigne. Quelques morceaux de poulets frits resteraient croustillants et à température idéal pendant que vous jouez tranquillement à vos jeux vidéos favoris. Avouez que c’est un avantage indéniable auquel la Xbox Series X et la PS5 ne peuvent pas prétendre.

Pour ce qui est de la fiche technique de la nouvelle console de KFC, tout s’annonce idéal. Elle se compose d’un Core i9 (neuvième génération), de 2 To de SSD, d’une carte graphique Asus et de la technologie PCIe NVMe. D’après les informations révélée par l’enseigne et récoltées par votre magazine LDPeople, elle permet de jouer à vos jeux vidéos favoris en 4K à 240 tps et en 240 Hz. Pour ainsi dire, tout est fait pour que les fans croient à l’arrivée de cette nouvelle console. Mais comme nous, vous vous doutez bien que cette annonce est un formidable coup de publicité comme sait les mettre en œuvre KFC. En effet, il serait absolument inconcevable que le Colonel Sanders affronte les géants que sont Sony et Microsoft.

Le marketing et une communication renversante de la chaîne de restauration rapide

KFC n’en est pas à son coup d’essai pour faire des publicités qui interpellent son public. Pendant le confinement, l’enseigne avait même cassé tous les codes en faisant de la publicité pour son concurrent direct McDonald’s. Sous couvert de solidarité, c’était une œuvre marketing très osée. Avec cette idée de console qui réchauffe vos morceaux de poulets frits, en plus de toutes ses performances sur papiers, KFC surfe sur la vague de l’engouement du public pour les consoles de salon nouvelle génération. Et grâce à des partenaires sérieux, elle réussit encore une fois un coup de maître. La communication chez KFC n’a plus à faire ses preuves !