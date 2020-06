PS5: Sony révèle tout sur la nouvelle génération de console! (date, prix, apparence, jeux), nous sommes rassurés!

La PS5 arrive enfin très prochainement ! Mais la date de sortie de la PS5 n’a pas encore été annoncée de manière officielle. Et comme d’habitude, cela n’empêche pas les internautes de faire des pronostiques sur l’avenir. Entre annonces officielles et tendances des spéculations des spécialistes, nous allons tout vous dire à propos de la PS5.

La PS5 arrive à grands pas mais Sony garde encore beaucoup de surprises sous le coude

Jim Ryan, le président de la filiale vidéoludique de Sony, a fait une annonce concernant la nouvelle console. Mais les fans sont inquiets car il aura fait attention de ne pas parler du prix. Il semble pertinent pour Sony d’insister sur la valeur de l’objet avant de dévoiler son prix de vente. Car insister sur les capacités de cette console nouvelle génération peut rassurer les futurs acquéreurs. Mais le prix inquiète alors davantage, les fans de la PlayStation s’attendent au pire. Cependant, il y a fort à parier que cela reste dans une rangée de prix raisonnables. En effet, les prix consoles oscillent en général autour des 300 à 500 euros. La PS5 de Sony devrait se trouver autour de ces tarifs, sauf grosse surprise. Les internautes imaginent qu’elle pourrait atteindre les 700 euros.

Les fans de PlayStation sont impatients de pouvoir se procurer la dernière console de salon de Sony. Mais ce ne sera pas pour demain. Car le 11 juin dernier, Jim Ryan faisait une annonce qui confirmait l’arrivée de la PS5 pour la fin de l’année. Nous avons donc le temps de mettre de côté pour espérer profiter de la PS5 pour Noël.

Jim Ryan en dit plus sur le contexte de la sortie de la PS5, sans révéler son prix

Interrogé par la BBC, le directeur de Sony Interactive Entertainment ne révèle absolument rien sur le prix de cette dernière. Mais, il tient à souligner le contexte actuel et à rappeler les habitudes de consommation des gamers. De même, il souligne à nouveau la différence entre le prix de vente et la valeur d’un produit. Ainsi, les internautes les plus avisés estiment que le prix de la console sera élevé. Mais nous comprenons également que deux versions de la console seront proposées aux joueurs. Deux versions de la PS5 avec des gammes de prix différentes.

Lorsque Jim Ryan souligne dans son discours les habitudes de consommation des joueurs, il pense à un comportement en particulier. Celui d’acheter des jeux dématérialisés. Les gamers qui prennent le temps de se déplacer pour s’offrir un jeu vidéo sont effectivement de plus en plus rares. Car c’est gagner du temps et un pourcentage du prix du jeu que de choisir de le télécharger depuis le store de la console. C’est en toute logique que certains de gamers n’ont pas besoin de compter sur le lecteur de disque de leur console. Il se profile alors une offre sur deux modèles. La première, complète, aura donc un prix plus élevé que la seconde, celle qui ne compte pas de lecteur de disque.

La pandémie ne semble pas avoir affecté la future PS5

Il convient en effet, de souligner que le secteurs des consoles de salon et des jeux vidéos ne souffre pas de la crise sanitaire de la même façon que les autres secteurs économiques. À travers le monde, la tendance s’affiche pour valoriser les jeux vidéos de plus en plus. Alors que quelques années auparavant, les jeux vidéos pouvaient développer dépendance et isolement, ils sont aujourd’hui reconnus comme des exutoires sains et des hobbies ayant de nombreuses conséquences positives sur le cerveau. De plus en plus de personnes rejoignent cette grande communauté des gamers. Et les technologies nouvelles permettent aux consoles et aux jeux vidéos de proposer des expériences uniques.

Pendant le confinement, les consoles et les jeux vidéos ont permis à des milliers de personnes de se changer les idées sans avoir à bouger de leurs canapés. Alors que l’économie s’arrêtait de toute part, celle qui est issue de la vente des jeux vidéos restait au top. Ce sont, par contre, les tournages et le travail en studio notamment qui sont obligés de se suspendre quelques temps pour ce secteur aussi. Mais la PS5 ne semble pas souffrir de retard quelconque pour le moment. Son arrivée est donc toujours attendue pour la fin de l’année 2020. Le cadeau idéal à mettre sous le sapin !

Les experts s’accordent pour imaginer le prix de la nouvelle console de Sony

Cependant, pour ceux qui refusent de débourser une telle somme, ils pourront profiter de la baisse des prix de la PS4. En effet, l’arrivée de la dernière console sur le marché fait toujours baisser les prix de la console précédente. Et les jeux vidéos sont également éblouissants de réalisme sur la PS4. Jim Ryan partageait également, lors de son allocution, son sentiment concernant la version qui précède la PS5. Pour lui, elle n’est pas encore à mettre au placard. Ce sont des jeux vidéos immersifs et réalistes qui sont encore disponibles. Et en toute logique avec cela, la grande majorité des jeux de la PS4 seront compatibles avec la PS5.

Enfin, quant au design de la nouvelle console de Sony, les internautes sont partagés. En effet, l’attente des révélations sur la PS5 aura laissé le temps aux fans d’imaginer des concepts séduisants. Et pour la plupart, ils sont alors surpris par la simplicité du design réel de la PS5. Cependant, cela rassure également les gamers sur le prix de l’objet car ils peuvent donc espérer que la PS5 moins chère que ce qu’ils auraient pu imaginer.