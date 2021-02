Purée de pommes de terre : ces trois erreurs à n’absolument pas faire !

Pour une purée de pommes de terre réussie, nous avons presque tous les mêmes réflexes. Or, il existe trois graves erreurs communément admises qu’il faudrait absolument éviter. LDPeople vous les détaille dans la suite de cet article. Afin de ne plus faire ces erreurs pour votre purée de pommes de terre dans l’avenir. C’est le chef étoilé, Macus Wareing qui nous explique tout.

Une purée de pomme de terre succulente

Suivre les conseils de cuisine d’un chef étoilé, qui n’est autre que le fameux Marcus Wareing, ne peut pas faire de mal. Surtout si nous nous reconnaissons dans les erreurs les plus courantes concernant la purée de pommes de terre. À l’heure où la cuisine reprend une place importante dans nos vies, couvre-feu oblige, autant que nos plats soient le plus réussi possible. La purée de pommes de terre est un plat en apparence simple et accessible à tous. Mais voilà donc les trois erreurs à ne pas commettre pour que cette dernière soit délicieuse, selon les critères du chef étoilé.

De plus en plus de chefs cuisiniers partagent leurs secrets de cuisine sur les réseaux sociaux. Bien manger est l’un des piliers de notre santé. Tous les conseils sont donc bons à prendre. LDPeople vous propose donc de découvrir les trios erreurs à éviter pour préparer une sublime purée de pommes de terre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Wareing (@marcuswareing)

Bien couper les pommes de terre

Pour une purée de pomme de terre idéale, la première des erreurs les plus répandues réside dans la coupe. En effet, couper les pommes de terre est tout un art. Votre purée de pommes de terre n’en sera que plus savoureuse si avant de faire cuire vos patates vous prenez le temps de les couper uniformément. La première erreur consiste donc à couper des morceaux de tailles différentes avant de les plonger dans l’eau pour les cuire.

La cuisson des pommes de terre pour une purée parfaite

Ensuite, pour faire cuire les patates et réaliser une purée de pommes de terre superbe, il faut prendre son temps. En effet, il n’est pas nécessaire de montrer le feu trop fort. Une cuisson à feu doux préservera la saveur et les nutriments pour qu’ils se retrouvent dans une purée de pommes de terre délicieuse. Votre recette n’en sera que plus moelleuse.

Avant de les écraser en purée de pommes de terre

La suite de la cuisson est elle aussi primordiale. Pour une excellente purée de pommes de terre, vous devrez alors faire attention à laisser refroidir les morceaux cuits environ 5 minutes après les avoir essoré. Puis il faudra également les accompagner de beurre, de fromage et d’herbes aromatiques avant de tout mélanger. D’après les chefs étoilés, plus il y a de beurre et plus votre purée sera onctueuse.

Avec de tels conseils, LDPeople est certain que votre purée de pommes de terre frôlera l’excellence. Un repas simple, rapide et délicieux pour épater les papilles. Un réconfort incontournable durant cette période difficile. Mais aussi de bons réflexes à garder pour un repas délicieux en toute saison.