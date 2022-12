Qatar : pas d’alcool pour les supporters cette année

Selon l’avis de certains fans de football, la Coupe du monde 2022 qui se déroule en ce moment au Qatar rencontre plusieurs exceptions par rapport aux habitudes adoptées par les fans du ballon rond. En effet, la Coupe du monde 2022 au Qatar a été planifiée en hiver au lieu des traditionnels mois de juin et juillet pour des raisons climatiques. En outre, la FIFA a récemment annoncé, voire deux jours avant le coup d’envoi du premier match, que l’alcool serait interdit autour des stades.

On peut dire que celle-ci est une nouvelle de dernière minute, car Qatar et FIFA ont changé d’avis concernant l’autorisation de vendre de la bière aux supporters autour des stades de foot. Selon leur décision, il faut à tout prix retirer les points de vente de bière qui se trouvent dans la zone extérieure de chaque stadium et concentrer les ventes de boissons alcoolisées dans la Fan Zone et les enseignes autorisées.

Depuis le 18 novembre dernier, la décision prise par le Qatar et la FIFA a inondé les actualités. En effet, on peut dire que dans l’univers du sport collectif, que ce soit du football ou du basketball, on a l’habitude de voir des supporters qui tiennent des boissons alcoolisées dans leurs mains. La FIFA a bel et bien précisé dans le communiqué qu’aucun point de vente de bière ne doit être visible autour des stades de foot durant le Mondial 2022.

Mondial 2022 : l’avis du Groupe AB InBev concernant le commerce de bières

Récemment, les autorités, voire les responsables de la sécurité durant la Coupe du monde 2022, ont annoncé dans un communiqué que tout le monde serait le bienvenu pour assister à chaque match, et ce, sans discrimination. Toutefois, l’interdiction de la vente d’alcool semble être un sujet sensible dans l’histoire du foot. En effet, le Groupe AB InBev, un fabricant de bières Budweiser, est l’un des sponsors majeurs de la Coupe du monde depuis 3 décennies.

Dans un communiqué, le pays hôte de la Coupe du monde 2022 et la FIFA ont sincèrement remercié le Groupe AB InBev pour sa compréhension. En outre, les promoteurs de la Coupe du monde dans le pays ont également affirmé que le fabricant de bière Budweiser a toujours la possibilité de vendre des produits sans alcool à l’extérieur et à l’intérieur des stades durant chaque match. En tant que partenaire financier de la Coupe du monde depuis trois décennies, le Groupe AB InBev avait signé un contrat de 75 millions de dollars pour cette édition. Après l’annonce du pays hôte et de la FIFA, le fabricant de Budweiser a posté sur Twitter en mentionnant que cette nouvelle était gênante, mais finalement, il a supprimé le message.

Certaines rumeurs affirment que les ordonnateurs du tournoi ont envisagé cette initiative depuis le début de l’organisation. Selon la FSA, l’association des fanatiques de l’équipe de l’Angleterre, il est vrai que certains supporters ont l’habitude de consommer une boisson alcoolisée, mais la plupart d’entre eux non. En revanche, d’après la FSA, il pourrait y avoir une absence de communication entre les fans. En début septembre, les organisateurs de la compétition ont affirmé dans un communiqué que les stands de boissons alcoolisées ont la possibilité de vendre leurs produits autour des stades durant trois heures, mais jusqu’à 30 minutes avant le coup d’envoi des matchs. Ensuite, ils peuvent également rouvrir durant une heure après la fin des matchs et seules les boissons sans alcool peuvent être vendues dans les stades durant les matchs.

Lors d’une conférence de presse le 8 septembre, Nasser Al-Khater, le PDG des organisateurs du Mondial à Qatar, a affirmé que le commerce de boisson alcoolisée dans les stades est une mauvaise idée, ce qui est d’ailleurs contradictoire au monde sportif. Dans la matinée du 18 novembre, les stands du Groupe AB InBev étaient toujours visibles autour des stades suivants :

Stadium International Khalifa ;

Ahmed Bin Ali Stadium ;

Lusail Stadium.

Mondial 2022 : l’espace VIP est une exception

Récemment, il semble qu’une source proche de l’organisation a indiqué à l’AFP que les stands qui vendent des produits alcoolisés ont été retirés de l’entrée des supporters, car ils étaient trop visibles. En revanche, dans chaque Stadium, il y a un espace VIP qui propose un package de boissons alcoolisées :

Bière ;

Champagne ;

Vins ;

Spiritueux.

Cependant le prix de ce package de boissons alcoolisées est d’environ 950 $.

Les produits alcoolisés seront en vente dans la Fan zone principale de la FIFA à partir de 18 h 30, heure locale, mais pour les autres fans zones privées, les règles sont différentes.

Pour rappel, la consommation d’alcool pour les non-musulmans de plus de 21 ans est légale au Qatar, mais on peut dire que c’est un fait strictement réglementé.

On peut en déduire que les réglementations sur l’alcool dans les stades de football varient d’un pays à un autre. Pour rappel, lors de la Coupe du monde 2014, le Brésil a interdit la consommation dans les enceintes, et ce, à la demande de la FIFA.